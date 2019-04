Pescadores reportan pérdidas al no poder ingresar a su lugar de trabajo en Colón

Entornointeligente.com / Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp

Al instalarse organismos de seguridad en los terrenos de la Playita en Colón, el trabajo de los pescadores se ha paralizado paulatinamente, denunció Jose Luis Hern, presidente de la Asociación de pescadores de Colón.

Hern indicó que ellos se encuentran sitiados, debido a que se ha cercado todo el perímetro, y no puede ingresar para zarpar para realizar sus labores habituales, que es la pesca.

Exigen respuestas claras

Añadió que encima de esto, han cerrado los accesos, para impedir que sus agremiados entren a la zona, en medio de una contigencia policial.

Destacó que ellos viven en una incertidumbre permanente, porque no sabe cuando regresen sus casas estén abajos o sus depósitos.

Explicó que a ciencia cierta, ellos desconocen el interés de tomar estos terrenos, en detrimento de ellos, que solo salen a buscar el sustento para sus familias.

