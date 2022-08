Pervis quiere seguir los pasos de Antonio Valencia

Entornointeligente.com /

El lateral Pervis Estupiñán recién se incorporó al Brighton & Hove Albion de Inglaterra, donde firmó por cinco temporadas.

Uno de los referentes de Pervis es Antonio Valenci a, jugador que hizo historia en el Manchester United. Ahora que el ecuatoriano arribó a la Premier League quiere seguir los mismos pasos.

«El mejor jugador que ha tenido Ecuador en Europa, es Antonio Valencia, que siempre lo hemos admirado y los jóvenes queremos llegar hasta donde ha llegado él «, explicó Pervis en su primera entrevista para las ‘Gaviotas’.

Llegada al Brighton Sobre su reciente fichaje, Pervis se encuentra contento, ya que está cumpliendo porque jugará la Premier League. «Para mí es la mejor liga del mundo «, explicó.

Así mismo, agradeció al club por el interés que mostró en él no solo en este mercado de fichajes, sino desde hace años atrás. Ese fue una de las causas que motivó al ecuatoriano a fichar por el club inglés.

«Escogí Brighton porque es un club que ya estaban interesados anteriormente en mí. Me interesa la campaña que están haciendo y su forma de juego […]. Quiero aprovechar al máximo en este momento», acotó el lateral.

Importancia de los ecuatorianos El Brighton & Hove Albion también militan los ecuatorianos Moisés Caicedo y Jeremy Sarmiento, que serán parte fundamental en la adaptación de Pervis a la cultura inglesa.

«Es muy importante al estar en un equipo inglés, tener dos compañeros de Ecuador me va a ayudar mucho . Ya que conozco su juego y eso me ayudará a estar bien en el campo», explicó.

Mundial Catar y objetivos con Brighton Con respecto al Mundial de Catar 2022 , al cual Ecuador clasificó con Pervis Estupiñán y Moisés Caicedo de titulares, el lateral expresó que aún no llega el momento de enfocarse en ese torneo y está concentrado en el Brighton.

«Es importante para nosotros porque prácticamente es una nueva generación de la selección y estamos muy ilusionados «, indicó.

Los objetivos que se plantó esta temporada es ganar la mayor cantidad de partidos, para dar una alegría a los aficionados.

«(A los hinchas) Voy a tratar de defender esta camisa como en todos los clubes. No los decepcionaré y voy a pelear cada balón como si fuera el último», finalizó

