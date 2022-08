Pervis Estupiñán entró a la convocatoria del Brighton

Entornointeligente.com /

El entrenador del Brighton, Graham Potter, reveló este viernes 19 de agosto, que el ecuatoriano Pervis Estupiñán estará disponible para partido contra el West Ham.

Potter brindo una conferencia antes de afrontar el partido contra los ‘Hammers’, válido por la tercera jornada de la Premier League.

El entrenador inglés fue consultado por el reciente fichaje de Pervis Estupiñán y los rumores de l traspaso de Moisés Caicedo.

«Es un lateral ofensivo que seguimos desde hace tiempo. Pensamos que va a ser útil para nosotros y estamos ansiosos por trabajar con é l», expresó Potter sobre Pervis.

Así mismo, adelantó que el ecuatoriano estará dentro de la convocatoria para el partido que jugarán el domingo 21 de agosto.

Recientemente, Pervis realizó una entrevista para las ‘Gaviotas’ donde explicó que se siente muy contento de llegar al club, ya que podrá jugar en la mejor liga del mundo, que fue como definió a la Premier League.

«(A los hinchas) Voy a tratar de defender esta camisa como en todos los clubes. No los decepcionaré y voy a pelear cada balón como si fuera el último», indicó.

Moisés Caicedo, rumores y más En los últimos días, se difundió que varios clubes de Inglaterra y Europa estaban atentos a la situación de Moisés Caicedo . Manchester United , Liverpool y Arsenal son algunos de los equipos que están siguiendo de cerca al futbolista ecuatoriano.

Con respecto a los rumores, Graham Potter explicó que cuando existe un mercado de trasferencias, esto siempre sucede. «Moisés disfruta su futbol aquí (Brighton) y nosotros disfrutamos tenerlo», agregó.

Así mismo, el entrenador inglés volvió a destacar las cuales cualidades que tiene ‘Moi’ tanto dentro como fuera de la cancha.

«Es muy humilde y como entrenador es un placer trabajar con él «, explicó.

Siguiente rival A lo que se refiere West Ham su próximo rival, Graham Potter, indicó que espera con ansias el desafío porque es un equipo que se reforzó bien durante el verano, ya que jugará, además de los campeonatos locales, la Europa League.

El Brighton visitará a los ‘Hammers’ el domingo 21 agosto , en el estadio Olímpico de Londres. El cotejo se jugará a las 08:00 (hora Ecuador).

