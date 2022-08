Pervis Estupiñán, cuarto ecuatoriano en el Brighton

Entornointeligente.com /

El reciente fichaje de Pervis Estupiñán por el Brighton alargó la tradición ecuatoriana en el equipo. El lateral es el cuarto tricolor que se pone la blusa de las ‘Gaviotas’.

Con su paso hacia el cuadro de la Premier League, el defensa coincidirá con tres compatriotas. El futbolista que abrió paso para los del país de la mitad del mundo fue Billy Arce , quien ya no forma parte del club.

En el conjunto también militan J eremy Sarmiento y Moisés Caicedo . Los dos futbolistas son más jóvenes que el recién llegado. Cuando arribaron, ambos lo hicieron en calidad de promesas y como una apuesta a futuro de los británicos.

Con la trinidad, el cuadro espera repetir o mejorar el rendimiento de la campaña 2021-2022. En esta, el plantel marcó la mejor temporada de su historia y se ubicó en el puesto nueve, a cinco puntos de ingresar a competencias europeas.

En el inicio del vigente campeonato, la entidad de Sussex lleva dos partidos y aún no conoce la derrota. Una victoria ante el Manchester United y un empate frente al Newcastle la ubica en la octava posición con cuatro puntos.

El siguiente compromiso del Brighton será ante el West Ham United el 21 de agosto de 2022 a las 08:00: En caso de estar en condiciones para el DT Graham Potter , Estupiñán podría debutar.

Billy Arce, un paso inesperado En la época de Billy Arce , aunque el club era dueño de sus derechos deportivos, nunca coincidió en la cancha con los demás tricolores. El futbolista coleccionó cesiones en otros equipos y, cuando retornó, estuvo un corto periodo en compañía de los ecuatorianos. Tras su regreso, jugó con el elenco sub-23 y luego se le rescindió contrato.

El volante izquierdo, que hoy juega para Peñarol de Uruguay, llegó en 2018 a Reino Unido. Su surgimiento y buen rendimiento con Independiente del Valle lo llevó al viejo continente a los 20 años.

Arce tampoco llegó a debutar con los albiazules. Las instituciones a las que lo enviaron a préstamo fueron: Extremadura (España), Emelec, Barcelona y Liga de Quito.

Jeremy Sarmiento y Moisés Caicedo Aunque el primer tricolor en llegar no cumplió las expectativas deseadas, el elenco no perdió la fe en los futbolistas de la nación. Moisés Caicedo fue el siguiente en arribar tras haber destacado con Independiente y en la Selección.

Durante su periodo de adaptación estuvo en la reserva y sus primeros minutos con la plantilla principal en un partido por la Carabao Cup ante el Cardiff City, donde brindó una asistencia. Posteriormente, el Beerschot de Bélgica lo adquirió a préstamo y lo tuvo por seis meses.

Cuando retornó a Inglaterra, Caicedo se hizo con la titularidad desde que debutó en la Premier League. Su desempeño logró que su equipo mejore y se convierta en una de las figuras.

Jeremy Sarmiento fue el siguiente en arribar desde las divisiones inferiores del Benfica. Él lo hizo en julio de 2021 y, tras una temporada, fue elegido como el mejor juvenil.

Estupiñán, refuerzo estelar Pervis Estupiñán generó revuelo con su arribo y se convirtió en fichaje ecuatoriano más caro. De acuerdo a la prensa europea, la cifra que se abonó es de aproximadamente USD 23 millones , entre el traspaso y variables.

El lateral acumuló una basta experiencia en España y su último club fue el Villarreal . En el ‘Submarino Amarillo’ alcanzó las semifinales de la UEFA Champions League.

Con su traslado se pretende suplir el hueco que dejó Marc Cucurella. A su vez, el defensa manifestó que no le costará adaptarse, pues ya ha jugado con Sarmiento y Caicedo en la Tri.

