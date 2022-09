Perupetro: creación de reserva indígena paralizaría producción en la selva

Entornointeligente.com /

«La protección de pueblos indígenas es un compromiso de Estado y Perupetro, coincide con ese propósito, pero el Perú no puede renunciar al descubrimiento y producción de reservas de hidrocarburos para lograr el autoabastecimiento nacional y reducir las importaciones de combustibles», manifestó. El Perú importa combustibles por un valor de 20,000 millones de soles al año, lo que demuestra la necesidad de impulsar nuestra producción de hidrocarburos. En producción Perupetro indicó que los Lotes 39 y 67 (Loreto), actualmente en etapas de desarrollo y producción, cuentan con importantes volúmenes de reservas de petróleo ya descubiertas. Además, dichos lotes operan bajo Contratos de Licencia suscritos con el Estado peruano, es decir, tienen derechos otorgados antes de la propuesta de creación de la reserva indígena, precisó. Refirió que el 1 de setiembre del 2022, el Ministerio de Cultura (Mincul) publicó el Decreto Supremo que declara «el reconocimiento de la existencia de pueblos indígenas en aislamiento Aewa, Taushiro, Tageari, Taromenane y Zaparo», y se solicita la creación de la Reserva Indígena Napo Tigre y Afluentes, las mismas que se superponen con los Lotes 39 y 67. Para concretar esta reserva solo queda pendiente un estudio adicional de categorización, con el cual esta zona quedaría como área intangible, es decir, no se podrán desarrollar actividades extractivas, productivas, ni proyectos para atender servicios básicos a las comunidades, limitándose la posibilidad de titulación de áreas a las comunidades de esa zona, entre otros. En ese sentido, Perupetro expresó su preocupación de que estos aspectos tan importantes para el desarrollo energético del país, no fueran considerados en este caso y no se haya invitado a Perupetro a formar parte de la mesa técnica durante la fase del procedimiento de reconocimiento de los pueblos indígenas a los que se refiere la propuesta de creación de la reserva. Derecho a la consulta Perupetro afirma que se habría vulnerado el derecho a la consulta a las Comunidades Nativas del Alto Curaray y Arabela (pueblos contactados), al no haberse realizado previo al proceso de reconocimiento, la consulta correspondiente. Menciona que el Ministerio de Relaciones Exteriores no integró la Comisión Multisectorial responsable de conducir el procedimiento de creación de la referida reserva, a pesar que el área solicitada se ubica en la zona de frontera con el Ecuador, y conforme a la Ley N° 29357, RREE es el ente rector de los temas relacionados con la Política Nacional de Desarrollo de Fronteras e Integración Fronteriza. Perupetro reiteró que no está en contra de la creación de reservas indígenas, pero afirmó que debe darse como resultado de una investigación y validación técnica prolija, siguiendo un procedimiento donde se analicen las diferentes aristas y afectaciones, con la participación efectiva de todos actores involucrados, y que se cautelen los intereses y derechos previos otorgados por el Estado peruano. Cabe mencionar que Perupetro es la empresa estatal de derecho privado que tiene a su cargo la administración de los recursos de hidrocarburos para su aprovechamiento sostenible en beneficio del país. Más en Andina: Conoce el cronograma de pagos de sueldos y pensiones 2022 en Estado ?? https://t.co/16bWJEw4er Se busca mejor atención a trabajadores y pensionistas en este aspecto, señala @MEF_Peru . pic.twitter.com/UCmNjTanFQ

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) September 29, 2022 (FIN) NDP/SDD/JJN Publicado: 29/9/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com