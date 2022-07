Peruana Kimberly García hace historia en la marcha de Eugene 2022

Entornointeligente.com /

EE.UU.- La atleta peruana Kimberly García León, que hace justo una semana logró la medalla de oro en los 20 kilómetros marcha del Mundial de Eugene, se proclamó este viernes de nuevo campeona del mundo, aunque en esta ocasión en los 35 kilómetros .

Kimberly, de 28 años, se proclamó la primera campeona de la historia en 35 kilómetros marcha, una distancia que se estrenó en este Mundial de Eugene.

DOUBLE WORLD CHAMPION

Peru's Kimberly Garcia Leon completes a historic race walking double as she wins the women's 35km in 2:39:16 🇵🇪 #WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/21Yw3X7Rjh

— World Athletics (@WorldAthletics) July 22, 2022 La atleta peruana dominó de principio a fin la carrera y, con un tiempo de 2h39:16, pasó primera por la meta, por delante de la polaca Katarzyna Zdzieblo, que fue plata, y de Shijie Qieyang, que se colgó el bronce. De esta forma se repitió en los 35 kilómetros marcha el podio y el orden de las tres primeras clasificadas en los 20.

