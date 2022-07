Peruana hace historia al asumir dirección de escuela de periodismo en EEUU

Entornointeligente.com /

Respaldada por décadas de trabajo en Perú, México, España, y Estados Unidos, Retis dijo en entrevista con Efe que asumir el cargo en este momento tiene una importancia tanto histórica como simbólica. «Es una latina ocupando un espacio de toma de decisiones en la Costa Oeste de Estados Unidos» , expuso. Advirtió que su llegada a la dirección de la institución, fundada hace 72 años, se da justo cuando el periodismo se ha visto afectado por la convergencia de nuevas tecnologías, mala información y desinformación. «Hoy más que nunca es sumamente importante formar periodistas con ética que puedan contar historias reales e incentivar a las audiencias a que consuman los contenidos publicados profesionalmente», explicó. Como parte de ese objetivo procurará que los nuevos periodistas sean «más sensibles hacia la diversidad» y los grupos minoritarios. «Es necesario educar para ver el país y el mundo a través de varias culturas y puntos de vista», opina la periodista, nacida en Lima. También pone parte de la responsabilidad en las universidades, que deben apuntar a que su cuerpo académico represente la diversidad de sus alumnos y de la nación. «Por ejemplo, es sumamente importante que cuando los latinos en Estados Unidos entran a un salón de clases se encuentren con profesores educados con maestría, doctorado, que se parecen a ellos y los inspiren», agregó. Retis ha sido defensora de los estudiantes hispanos, inmigrantes, o de primera generación en ir a la universidad. Desde su llegada a Estados Unidos en 2008 para dar clases en la Universidad Estatal de California-Northridge (CSUN) ha procurado que sus estudiantes encuentren «su manera de aprender mejor» y que «se puede» alcanzar el éxito. El reto La peruana conoce muy de cerca el reto de tener que ser quien abre el camino. Fue la primera en estudiar una carrera universitaria y en obtener una maestría y un doctorado en su familia. «Sé lo que es tener que buscar becas, trabajar para pagar la manutención y abrir camino en un país que no es el tuyo», refirió. Ese ahínco por avanzar fue identificado por la Universidad de Arizona, que la reclutó en 2019. Ese año recibió el premio Provost Investment Fund (PIF) para establecer la Maestría en Periodismo Bilingüe, programa del que continúa siendo directora y que marcó su llegada al campus en Tucson. Explica que la innovadora maestría es una manera de «responder» a las realidades que enfrentan los periodistas en algunas redacciones en las que se pide hacer reportes en inglés y en español, u otro idioma. «Tenemos la obligación de ir al ritmo de los medios», sostuvo. Pese a todos los logros, advierte que hay mucho por hacer en el periodismo en Estados Unidos, especialmente en el campo de los hispanos, donde «hay grandes vacíos». Por ejemplo, lamenta la falta de textos sobre cómo cubrir a los latinos, que con 62,1 millones representan un 18,7 % de la población de la nación, según datos del Censo de 2020. Retis, que también cuenta con un amplio trabajo de investigación, logró este año, junto a los periodistas Jesús Ayala Rico, Amara Aguilar y Teresa Puente, publicar el libro «Reporting on Latino/a/x Communities. A Guide for Journalist». El texto, primero en su tipo, presenta guías para los periodistas sobre cómo abordar las historias de la comunidad latina y la inmigrante. Aunque sabe que el trabajo que le espera es bastante, se declara «optimista e ilusionada» en lograr que en las universidades de Estados Unidos y en las noticias se «sepa que los latinos son parte integral» de la sociedad estadounidense y que «estamos asumiendo con mucha responsabilidad puestos de decisión». «Eso lo podemos lograr si defendemos un periodismo ético, veraz, y que permita contar nuestras historias», concluyó. E Agencia Efe: todos los derechos son reservados. Está prohibido todo tipo de reproducción sin la autorización previa y por escrito de la Agencia Efe Lea también: Aracely Quispe explica qué es lo que viene con el telescopio espacial James Webb Más en Andina ?? Un documental resalta los beneficios que trae consigo el proceso de mejoramiento genético de la alpaca en comunidades campesinas de la región Puno. Se trata del proyecto audiovisual titulado «Nacida en el Ande». https://t.co/2mJpWL6eib pic.twitter.com/ZdyJe3n43t

Publicado: 28/7/2022

Andina

