Personas con discapacidad protestaron frente a Ipasme: «Nos sentimos burlados porque Maduro ofrece y no cumple»

Personas con discapacidad protestaron este martes frente a la sede del Ipasme, para exigir mejores condiciones para el gremio y solicitar el pago de bonificaciones que adeudan a sectores de educación, salud, jubilados y pensionados, según reportes de El Pitazo.

El medio de comunicación consultó a uno de los afectaods, Luis Betancourt, quien denunció que su gremio «se siente burlado, porque el Gobierno de Maduro ofrece transporte y soluciones habitacionales, pero no cumple».

«Le exijo al Gobierno que nos paguen el bono recreacional a los jubilados y sobrevivientes como yo, el uniforme a los trabajadores activos, y en mi caso particular, me ayuden a que me reenganchen a mi trabajo, ya que fue suspendido mi contrato por un accidente laboral el año pasado. También le exijo al gobierno que atienda a las personas con discapacidad, en el caso de transporte y habitacional. Al igual que los trabajadores públicos nos hacen promesas y no las cumple. En el Metro de Caracas ya no nos prestan atención para prestarnos apoyo», declaró.

Luis Betancourt explicó que no está trabajando debido a un accidente laboral el año pasado. Dice que cayó por el hueco del ascensor y posterior a eso, le suspendieron el contrato.»Fuí a la Inspectoría, me amparé, gané el caso y hasta la fecha no se ha ejecutado la orden de reenganche, porque no hay inspectores, porque tengo que darle viáticos a los inspectores para llevarlos a la direccion regional y salud para que me reenganchen. Ya llevo un mes en eso», agregó, recalcando que los inspectores le piden el pago de un taxi «ida y vuelta» para realizar el trámite.

Betancourt describe la realidad de las pesonas con discapacidad: «No tenemos bastones, las calles son inaccesibles, las sillas de ruedas están remendadas y a las pocas personas que trabajamos para entes públicos nos tienen contratados por 5, 7 y hasta 10 años».

LINK ORIGINAL: Noticiero Digital

