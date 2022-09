Personalidades reaccionan al fallecimiento de la Reina Isabel II

Entornointeligente.com /

CARACAS.- Tras el anuncio del fallecimiento de la reina Isabel II, diversas personalidades del espectaculo y el deporte han reaccionado acerca de la noticia que ha conmocionado al mundo.

Elton John

El famoso cantante con más de 50 años de trayectoria expreso su pesar por la partida física de la monarca.

«Junto con el resto de la nación, me entristece profundamente escuchar la noticia del fallecimiento de Su Majestad la Reina Isabel. Era una presencia inspiradora para estar cerca y guiar al país a través de algunos de nuestros mejores y más oscuros momentos con gracia, decencia y una genuina calidez». «La reina Isabel ha sido una gran parte de mi vida desde la infancia hasta el día de hoy, y la extrañaré mucho».

https://twitter.com/eltonofficial/status/1567935920673890306 Bill Gates

El empresario tecnológico y fundador de Windows también manifestó su pesar, mientras que calificó de sentirse «honrado» por haber conocido a la monarca del Reino Unido.

«Me siento honrado de haber conocido a SM la Reina Isabel y me entristece mucho saber de su fallecimiento. Mi más sentido pésame a la Familia Real y al pueblo británico», expresó en su cuenta de Twitter.

I feel honored to have met HM Queen Elizabeth, and I am very sad to hear of her passing. My deepest condolences to the Royal Family and the British people. https://t.co/fPbpAt5ILv

— Bill Gates (@BillGates) September 8, 2022 Premier League

El mundo del fútbol también se manifestó con mensajes de condolencias por la perdida en la realeza británica; en este caso la liga profesional de fútbol inglés, la Premier League, compartió en las redes sociales sus pensamientos y condolencias hacia la familia real y fanáticos en todo el mundo.

The Premier League is deeply saddened to hear of the passing of Her Majesty The Queen, Elizabeth II. Our thoughts and condolences are with The Royal Family and everyone around the world mourning the loss of Her Majesty. pic.twitter.com/UlaLXEOdke

— Premier League (@premierleague) September 8, 2022 Duran Duran

La reconocida banda de pop rock británica se unió al luto y expresó en un extenso comunicado palabras de aliento hacia todo el país.

«Su Majestad la Reina ha presidido el Reino Unido durante más tiempo que cualquier otro monarca británico», «Ella dedicó su vida a la gente y dio un ejemplo extraordinario al mundo durante su reinado. Ella ha visto cambios que van más allá de lo que cualquiera de nosotros puede imaginar. Ha enfrentado desafíos a los que se ha enfrentado una y otra vez. Su vida ha sido notable en muchos sentidos. Todos la extrañaremos y estamos agradecidos por el increíble servicio que brindó a la gente de Gran Bretaña y los países de la Commonwealth. Enviamos nuestro más sentido pésame a la familia real. Su muerte pone fin a un capítulo largo y único en la historia del Reino Unido y del mundo».

pic.twitter.com/bHlGJr5eun

— Duran Duran (@duranduran) September 8, 2022 La Fórmula 1

El campeonato mundial de formula 1 (F1) también lamentó la partida de Isabel II y alabó su dedicación durante su largo reinado, a través de un comunicado.

pic.twitter.com/6DSym5QETq

— Formula 1 (@F1) September 8, 2022 Mick Jagger

El cantante principal de la banda «The Rolling Stones» mostró su aprecio hacia la figura de la Reina Isabel II a quien recordó desde «una hermosa joven, a la muy querida abuela de la nación».

For my whole life Her Majesty, Queen Elizabeth II has always been there. In my childhood I can recall watching her wedding highlights on TV. I remember her as a beautiful young lady, to the much beloved grandmother of the nation. My deepest sympathies are with the Royal family. pic.twitter.com/3JLILZDKwK

— Mick Jagger (@MickJagger) September 8, 2022 Sylvester Stallone

El actor, recordado por interpretar al boxeador Rocky Balboa, también tuvo tiempo para expresar unas palabras a la reina, señalando que «El mundo nunca volverá a ver gente como ella».

May this GREAT QUEEN ,rest in peace. The world willnever see the likes of her again… https://t.co/wFTejOFW4t

— Sylvester Stallone (@TheSlyStallone) September 8, 2022 Barbara Streisand

La actriz ganadora del Óscar también se unió al luto del espectáculo, colocando una icónica imagen de una jóven Reina Isabel II, señalando en un escrito a la monarca como una «constante para todos nosotros».

Sad to hear about the passing of Queen Elizabeth II. She was a constant for us all. Respected around the world. May she rest in peace. Barbra. pic.twitter.com/LCizXL0u1N

— Barbra Streisand (@BarbraStreisand) September 8, 2022 Victoria Beckham

La modelo y exintegrante de la agrupación «Spice Girls» afirmó que este día será «un día muy triste para el mundo entero», agradeciendole por su «lealtad y servicio».

Today is a very sad day for the entire world. I’m deeply saddened by the passing of our beloved Monarch, Her Majesty The Queen. She will be remembered for her steadfast loyalty and service and my thoughts are with the royal family at this time. pic.twitter.com/ObZSKqNaNy

— Victoria Beckham (@victoriabeckham) September 8, 2022 Unión Radio

