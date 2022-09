Personal del Instituto de Recolección de los Desechos en Ejido realizó trabajo informativo en establecimientos comerciales

Entornointeligente.com /

Con el objetivo de brindar orientaciones a los comerciantes del Mercado Municipal de Ejido, así como a dueños de establecimientos en las inmediaciones de las avenida Bolívar, el personal del Instituto para el Manejo y Aprovechamiento de los Desechos Sólidos del municipio Campo Elías (Immades), realizó un recorrido el pasado fin de semana.

El trabajo de acuerdo a lo expuesto por el director del referido Instituto, Luis Rojas, obedece al cumplimiento de las instrucciones del alcalde, Simón Figueroa, a objeto de informar a los comerciantes del horario de recolección de los desechos, además de informar de la reforma a la que está siendo sometida la ordenanza que rige el funcionamiento del Immades, en el cual se establecen sanciones para quienes incumplan con la exposición de la basura fuera de los horarios establecidos.

La tarea informativa estuvo orientada a la explicación de no colocar los desechos sólidos en lugares que no están dispuestos o demarcados para tal fin, así como alertar a los dueños de negocios de no aceptar la recolección de terceros, quienes además de cobrar, no están cumpliendo con la disposición final en el vertedero causando contaminación al ambiente.

En tanto, gracias a los trabajos que viene consolidando el alcalde Simón Figueroa en la local 004, para mejorar las condiciones de la vialidad, los camiones compactadores pudieron llegar hasta la parroquia Jají, cumpliendo con el cronograma y ofreciendo espacios limpios para el disfrute de turistas a propósito de las Ferias y Fiestas en honor a San Miguel Arcángel en Jají.

