Personal de Starbucks «se niega» a retomar el trabajo presencial

El director general de la cadena de cafeterías Starbucks, Howard Schultz, está preocupado debido a que el personal administrativo se ha negado a retomar el trabajo presencial.

«No he tenido éxito, a pesar de todo lo que he intentado, para que nuestra gente vuelva a trabajar. Les he rogado. He dicho que me pondré de rodillas. Haré flexiones. Lo que quieran. Regresen. No, no están regresando al nivel que yo quiero», apuntó Schultz.

Sin embargo, Schultz, de 69 años, no considera obligar a la plantilla a volver a sus lugares de trabajo en la oficina o renunciar. El directivo cree que la gente acabará por regresar a un horario presencial de «dos o tres días a la semana».

Lo importante para él es el nivel de productividad y, conforme a sus evaluaciones al respecto, «parece que la gente sí trabajan en casa».

Con información de RT

LINK ORIGINAL: 800 Noticias

