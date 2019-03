Persisten discrepancias entre EE.UU. y Rusia sobre Venezuela

Entornointeligente.com / Estados Unidos y Rusia permanecen muy distanciados en cuanto al tema de la crisis política venezolana, dijeron sus representantes luego de mantener conversaciones en Italia. Elliott Abrams, enviado especial del gobierno de Donald Trump a Venezuela, se reunió con el vicecanciller ruso Serguei Ryabkov para analizar la situación en el país sudamericano.

“No hubo un consenso, pero las conversaciones fueron positivas en el sentido de que ambas partes comprendieron mejor las posiciones de la otra”, dijo Abrams a la prensa luego de la reunión en un hotel en Roma.

Añadió que es “perfectamente posible” que las dos partes vuelvan a reunirse, pero no se ha fijado fecha.

Rusia respalda al gobierno de Nicolás Maduro y acusa a Estados Unidos de interferir en los asuntos internos venezolanos al presionarlo para que renuncie y entregue el poder al dirigente opositor Juan Guaidó.

En declaraciones a periodistas rusos, Ryabkov enfatizó la necesidad de mantener el diálogo con Washington, pero advirtió que Estados Unidos no debe intervenir militarmente.

Trump ha dicho que “todas las opciones están sobre la mesa”, lo que Moscú interpreta como la negativa a excluir la fuerza militar, dijo Ryabkov.

"Hemos advertido a Estados Unidos que no debe adoptar ese enfoque temerario", dijo Ryabkov en declaraciones reproducidas por las agencias noticiosas estatales Tass y RIA Novosti.

Abrams insistió en que Estados Unidos mantiene todas sus opciones, pero que ha escogido el camino de las presiones políticas, financieras y diplomáticas.

El enviado estadunidense se reunió previamente con funcionarios del gobierno italiano _uno de los cuatro países de la Unión Europea que no han respaldado a Guaidó como presidente interino de Venezuela_ y visitó el Vaticano. Advirtió que la Iglesia católica goza de respeto y credibilidad en Venezuela, pero dijo que no estaba claro cuál podría ser el papel de la Santa Sede en la crisis política.

Según trascendidos, el papa Francisco escribió a Maduro que las condiciones no están dadas para una mediación del Vaticano.

