Persisten 800 aulas ranchos

Entornointeligente.com / Cuando inició este gobierno en 2014, una de sus promesas fue erradicar por completo las aulas ranchos del país. Pero en la recta final de la administración del Ministerio de Educación (Meduca), hay más de 800 aulas ranchos que siguen funcionando, el 90% de ellas en la comarca Ngäbe-Buglé. Así lo confirmó a Panamá América el profesor Armando Espinosa, vocero de la Asociación de Maestros Independientes Auténticos (AMIA), quien lamentó que estos cuadros deplorables persistan, tomando en cuenta el presupuesto anual del Meduca de $1,200 millones. Es decir, más de $6 mil millones gastados en este quinquenio. “¿Dónde está el dinero, entonces?”, se pregunta el dirigente magisterial, quien citó casos puntuales donde ni siquiera siguen en pie las aulas ranchos. Así ocurre en la escuela de Chubé, distrito de Besikó, que fue desmantelada y los maestros tienen que trabajar a la intemperie. Otro caso preocupante es el de la escuela de Hato Común, distrito de Muná, también en la comarca Ngäbe-Buglé. “La situación allí es un total desastre”, exclama el profesor Armando Espinosa (ver foto).’ Si bien la mayoría de las aulas ranchos están en la comarca Ngäbe-Buglé., también se da esta situación en áreas rurales de Coclé, el litoral Caribe de Colón y en el norte de Veraguas. El propio Ministerio de Educación, en su más reciente informe de rendición de cuentas, reconoció que por tratarse de regiones apartadas, las empresas desistían de presentar propuestas y los actos públicos se declaraban desiertos. Peor aún, en el caso de las pocas empresas que participaban y se adjudicaban la obra, al final no cumplían con lo establecido en el pliego de condiciones. Pero peor escenario se enfrenta en la escuela Higuerón de Muná, donde los docentes relatan que la brisa se llevó las aulas rancho que se habían improvisado con la ayuda de la comunidad, “y a la fecha el Meduca no ha construido absolutamente nada”, denuncia el vocero de AMIA. Todo esto lleva al dirigente gremial a concluir que “esta administración fracasó; prometió erradicar 1,000 aulas ranchos, y existen más de 800”. Resulta innegable la falta de voluntad política para cambiar esta situación, pero también hay que reconocer acciones puntuales que se han tomado en este gobierno en las áreas comarcales, con la tramitación de licitaciones para la construcción y reparación de escuelas, pero que en la práctica muchas de ellas no se concluyeron. En parte, debido a lo complicado de trasladar materiales de construcción hacia áreas de muy difícil acceso, lo que provoca que las empresas abandonen las obras. Frente a esto, el dirigente Armando Espinosa sugiere que el Meduca cambie su política de construcción, y que se pruebe con el uso de herramientas y materiales de construcción alternativos y amigables con el entorno, que puedan ser transportados hasta estas zonas con menor dificultad. Adicional al inconveniente del abandono de obras, el Meduca también tiene una deuda con los dormitorios para docentes de difícil condición laboral, quienes “viven en ranchos con pisos de tierra, sin agua potable ni servicios sanitarios”, relató Espinoza.

