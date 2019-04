Persiste división en Morena por elección en Puebla

Entornointeligente.com / La elección para renovar la gubernatura de Puebla ha evidenciado una fuerte fractura en Morena, donde se mantiene el intercambio de acusaciones y descalificaciones e incluso señalamientos de presunta corrupción contra Miguel Barbosa a quien el exjefe de asesores de Ricardo Monreal, Alejandro Rojas Díaz Durán, acusó de comprar la casa del expresidente Miguel de la Madrid, valuada en 120 millones de pesos. “¿A poco no sabías @Yeidckol?”, publicó Rojas Díaz Durán y difundió copias de las escrituras de ese inmueble. El aspirante a la dirigencia nacional de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar al candidato a la gubernatura de Puebla, Miguel Barbosa, por presuntamente haber adquirido de forma ilícita la casa del expresidente Miguel de la Madrid. A través de su cuenta de Twitter el consejero morenista y senador suplente de Ricardo Monreal, también solicitó que el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) destituya a Barbosa Huerta como su candidato a la gubernatura de Puebla. De hecho, Rojas Díaz Durán pidió que se abra una indagatoria en contra del candidato a gobernador por los presuntos delitos de lavado de dinero, corrupción y enriquecimiento ilícito. “MBarbosaMX y @yeickol, aquí les dejo las pruebas de esa corrupta compra de la casa del expresidente Miguel de la Madrid”, y adjunto los documentos sobre la supuesta compra del inmueble. De inmediato, el equipo de Barbosa aseguró que se trata de guerra sucia para enlodar esta campaña del 2019 y anunciaron que demandarán penalmente a Rojas Díaz Durán. Con documentos que avalan el valor ­real del inmueble en cuestión, que se localiza en la Ciudad de México, los voceros de Miguel Barbosa, David Méndez y Carlos Meza, anunciaron que ante este falso señalamiento por parte de Alejandro Rojas será demandado penalmente ante la instancia correspondiente. Refirieron que esta acusación no es nueva por lo que calificaron de fallida dicha estrategia de guerra sucia. “El tema fue aclarado en forma suficiente desde el año pasado y por ello se va a recurrir a los tribunales”, remataron. NO ME METERÉ EN ASUNTOS DE MORENA : MONREAL. En tanto, Ricardo Monreal aseguró que no se meterá en la lucha por la dirigencia nacional de Morena a renovarse tentativamente en noviembre próximo. Detalló que hace aproximadamente un mes decidió no involucrarse en la renovación de la dirigencia de Morena e incluso ni siquiera participará en actos partidistas, acompañando a candidatos o haciendo funciones de partido. “No haré involucramientos; no me meteré a decisiones del partido; no opinaré sobre el partido. Pero, obviamente, tengo mi propuesta y mi pensamiento muy claro en torno a lo que yo pensaría del partido”, estableció. Dijo que no disputará espacios de poder o políticos de representación política en Morena. “Ya bastante trabajo tengo aquí (en el Senado) para dirimir, para atender los reclamos de la oposición y también de Morena, al interior del grupo”. Imprimir LINK ORIGINAL: Cronica

