Persecución cinematográfica en Nueva York terminó con el robo de US$ 20.000 en efectivo

Una cinematográfica persecución ocurrió en Nueva York y fue grabada en los celulares de quienes circulaban a pie y residen por esa zona, donde se vivieron escenas similares a las de una película de acción, pero que en realidad formaron parte de un violento robo armado.

Los medios de Estados Unidos incluso señalaron que todo parecía salido de una parte de la saga de films Rápido y Furioso , una serie de producciones conocidas por las carreras callejeras ilegales a alta velocidad en las que los protagonistas suelen manejar autos de lujo.

En los videos del momento que tuvieron alta trascendencia en redes sociales se ve cómo una camioneta SUV Toyota Rav4 color gris circula por una calle del lujoso y residencial barrio Upper East Side el sábado pasado, cuando un Mercedes Benz negro avanza a alta velocidad y se coloca a su izquierda.

Al llegar a la esquina, este vehículo oscuro impacta sobre el otro y lo hace dar una vuelta de 180 grados. Incluso llega a incrustarlo con un Smart blanco estacionado en ese cruce, entre ruidos de frenos y derrapadas, mientras la gente exclama en señal de asombro por lo que ocurre.

Someone just sent me this .

Road rage incident someplace in #NYC pic.twitter.com/Y9TIJ0mDGi

— Viral News NY (@ViralNewsNYC) September 3, 2022 Entre las peligrosas maniobras, el conductor de la Toyota intenta escapar en contramano por la calle por donde venía antes de ser colisionado por el Mercedes Benz y después de que ambos coches se subieran a la vereda. Sin embargo, no logra hacerlo porque el auto negro vuelve a chocar a la Rav 4 otra vez, no lo deja escapar y ambos vehículos quedan detenidos.

Así, del Mercedes Benz se baja una persona, vestida con pantalón negro y buzo gris. Inmediatamente, empieza a golpear la ventanilla del acompañante de la camioneta, mientras los peatones gritan asustados: «¡Tiene un arma!».

El conductor de la Toyota se baja entonces con las manos en alto y el ladrón saca un bolso de la camioneta. Luego sube rápidamente al Mercedes Benz y el otro delincuente, que maneja el auto, sale marcha atrás y huyen a toda velocidad.

Mientras, la Toyota queda con una parte sobre la vereda y la otra sobre la calle, con los limpiaparabrisas encendidos. El dueño de la Rav 4, en tanto, se mantiene parado al costado de su auto, atónito, por lo que termina de pasarle.

Según lo que publicó The New York Post sobre esta secuencia, en base a fuentes policiales, el robo ocurrió en la Segunda Avenida, cerca de la Calle 91, alrededor de las 16.40 del sábado. En este raid delictivo los ladrones le robaron US$ 20.000 en efectivo al señor de 55 años que conducía la Toyota, quien se mostró «desorientado» ante la situación que, pese al tenor que tuvo, terminó sin heridos.

Hasta el domingo por la mañana, los delincuentes no habían sido capturados, pero la Policía sí encontró el Mercedes Benz con toda su parte delantera destruida y sin luces. Por otra parte, la Toyota quedó abollada en ambos lados y más aún en la parte posterior, donde llegó a perder incluso algunas piezas.

