Periodista venezolana asegura que Carla Angola «es todo lo que está mal en el periodismo» y ella la enfrenta (+CAPTURAS)

Estefanía Araca Marquina emitió un contundente tuit en contra de la periodista Carla Angola y esta no dudó en responderle. Carla Angola se encuentra en el ojo del huracán luego de que este jueves 4 de agosto el Fiscal de la Republica, Tarek William Saab, emitieron una orden de aprehensión en su contra. Sin embargo, este no ha sido el único incidente que ha logrado que la reconocida periodista protagonice una polémica en Twitter.

Este miércoles 3 de agosto, su colega, la también reconocida periodista Estefanía Araca Marquina , no dudó en emitir un tuit en contra de Angola donde aseguraba que «es todo lo que está mal en el periodismo».

Aunque varios usuarios se mostraron a favor de este mensaje, no fue esto lo que llamó la atención sino la respuesta de Angola, quien por privado le cuestionó «Si soy ‘todo lo que está mal’ por qué me sigue? Es una gran incoherencia. No crees?».

Araca Marquina posteó una captura de este mensaje para enviarle un nuevo mensaje en donde comentó «Leyendo el mensaje privado de Carla Angola con ese argumento, dejando saber que no entiende para qué es Twitter; con esas faltas de redacción y ortografía – y no hablemos de su ligereza para afirmar e «informar» sin pruebas – ratifica que es ‘todo lo que está mal’ en el periodismo».

Redacción GossipVzla.

