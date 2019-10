Mulheres quilombolas transformam plantas típicas do Cerrado em remédios, alimentos e cosméticos

Entornointeligente.com /

Editorias menu g1 Editorias Agro Editorias Agro Primeira Página Globo Rural A Indústria-Riqueza do Brasil Carros Editorias Carros Primeira Página Carros de A a Z Caminhões Carros elétricos e híbridos Motos IPVA Tabela FIPE vídeos autoesporte Ciência e Saúde Editorias Ciência e Saúde Primeira Página Viva Você Concursos Economia Editorias Economia Primeira Página Agro Economia Agro Primeira página Globo Rural Calculadoras Concursos e Empregos Dólar Educação Financeira Imposto de Renda Inovação Mídia e Marketing PME Economia PME Primeira Página Pequenas Empresas tecnologia Educação Editorias Educação Primeira Página App G1 Enem Enem Guia de Carreiras Teste Vocacional Universidades Fato ou Fake Monitor da Violência Mundo Natureza Editorias Natureza Primeira Página Amazônia Desafio Natureza Óleo no Nordeste Olha que legal Planeta Bizarro Política Editorias Política Primeira Página Reforma da Previdência Operação Lava Jato Pop & Arte Editorias Pop & Arte Primeira Página Cinema Games Música Rock in Rio 2019 Lollapalooza 2020 Tecnologia Editorias Tecnologia Primeira página Inovação Turismo e Viagem Editorias Turismo e Viagem Primeira Página Descubra o Brasil enem 2019 Regiões menu g1 Regiões centro-oeste Regiões centro-oeste Distrito Federal centro-oeste Distrito Federal Primeira página Bom Dia DF DF1 DF2 Globo Comunidade DF O que fazer no DF Goiás centro-oeste Goiás Primeira página Bom Dia GO Bom dia sábado JA 1ª Edição JA 2ª Edição Jornal do Campo Esporte Mercado Imobiliário Mato Grosso centro-oeste Mato Grosso Primeira Página Bom Dia MT MT TV 1ª Edição MT Rural MT TV 2ª Edição Esporte Mato Grosso do Sul centro-oeste Mato Grosso do Sul Primeira Página Bom Dia MS MS TV 1ª Edição MS TV 2ª Edição MS Rural Esporte nordeste Regiões nordeste Alagoas nordeste Alagoas Primeira Página Bom Dia Alagoas AL TV 1ª Edição AL TV 2ª Edição Gazeta Rural Esporte Bahia nordeste Bahia Primeira Página Jornal da manhã Bahia Meio Dia BATV Bahia Agora Bahia Rural Esporte Ceará nordeste Ceará Primeira Página Bom Dia CE CETV 1ª Edição CETV 2ª Edição NE Rural Esporte Maranhão nordeste Maranhão Primeira Página Bom Dia Mirante JMTV 1ª Edição JMTV 2ª edição Mirante Rural Esporte Daqui Repórter Mirante Paraíba nordeste Paraíba Primeira Página Bom Dia Paraíba JPB 1ª Edição JPB 2ª Edição Paraíba Comunidade Esporte Pernambuco nordeste Pernambuco Recife e região Pernambuco Recife e região Primeira página Bom Dia PE NE 1 NE 2 Espaço PE Globo Comunidade PE Nordeste Viver e Preservar Educação Esporte Caruaru e região Pernambuco Caruaru e região Primeira Página Bom Dia PE ABTV 1ª Edição ABTV 2ª Edição Globo Comunidade Esporte Petrolina e região Pernambuco Petrolina e região Primeira Página Bom Dia Pernambuco GRTV 1ª Edição GRTV 2ª edição Esporte Piauí nordeste Piauí Primeira Página Bom Dia Piauí Bom dia Sábado PI TV 1ª edição PI TV 2ª Edição Clube Rural Esporte Rio Grande do Norte nordeste Rio Grande do Norte Primeira Página Bom Dia RN RN TV 1ª Edição RN TV 2ª edição Inter TV Rural Esporte Sergipe nordeste Sergipe Primeira página Bom Dia SE SETV 1ª Edição SETV 2ª Edição Estação Agrícola Esporte norte Regiões norte Acre norte Acre Rio Branco e região Acre Rio Branco e região Primeira Página Bom Dia Amazônia JAC 1ª Edição JAC 2ª Edição Amazônia Rural Esporte Cruzeiro do Sul e região Acre Cruzeiro do Sul e região Primeira Página Bom Dia Amazônia JAC 1ª Edição JAC 2ª Edição Amazônia Rural Esporte Amapá norte Amapá Primeira Página Bom Dia Amazônia JAP 1ª Edição JAP 2ª Edição Amazônia Rural Esporte Amazonas norte Amazonas Primeira Página Bom Dia Amazônia JAM 1ª Edição JAM 2ª Edição Amazônia rural Esporte Pará norte Pará Belém e região Pará Belém e região Primeira Página Bom Dia Pará Jornal Liberal 1ª Edição Jornal Liberal 2ª Edição Liberal Comunidade É do Pará Esporte Santarém e região Pará Santarém e região Primeira Página Bom Dia Santarém Jornal Tapajós 1ª Edição Jornal Tapajós 2ª Edição Esporte Rondônia norte Rondônia Porto Velho e região Rondônia Porto Velho e região Primeira página Bom Dia Amazônia JRO 1ª Edição JRO 2ª Edição Amazônia Rural Esporte Ariquemes e Vale do Jamari Rondônia Ariquemes e Vale do Jamari Primeira Página Bom Dia Amazônia JRO 1ª edição JRO 2ª Edição Amazônia Rural Esporte Cacoal e Zona da Mata Rondônia Cacoal e Zona da Mata Primeira Página Bom Dia Amazônia JRO 1ª Edição JRO 2ª Edição Amazônia Rural Esporte Ji Paraná e Região Central Rondônia Ji Paraná e Região Central Primeira Página Bom Dia Amazônia JRO 1ª Edição JRO 2ª Edição Amazônia Rural Esporte Vilhena e Cone Sul Rondônia Vilhena e Cone Sul Primeira Página Bom Dia Amazônia JRO 1ª Edição JRO 2ª Edição Amazônia Rural Esporte Roraima norte Roraima Primeira Página Bom Dia Amazônia JRR 1ª Edição JRR 2ª Edição Amazônia Rural Esporte Tocantins norte Tocantins Primeira Página Bom Dia Tocantins JA 1ª Edição JA 2ª Edição Jornal do Campo Esporte sudeste Regiões sudeste Espírito Santo sudeste Espírito Santo Primeira Página Bom dia Espírito Santo ES TV 1ª Edição ED TV 2ª Edição Jornal do Campo Agronégocios Educação Concursos Esporte Minas Gerais sudeste Minas Gerais Belo Horizonte e região Minas Gerais Belo Horizonte e região Primeira Página Bom dia Minas MG1 MG2 Rolê nas Gerais Terra de Minas pelas cozinhas de minas O que fazer em BH Esporte Centro-Oeste Minas Gerais Centro-Oeste Primeira Página Bom dia Minas MG TV 1ª Edição MG TV 2ª Edição MG Rural Integração notícia Esporte Grande Minas Minas Gerais Grande Minas Primeira página Inter TV Notícia MG Inter TV 1ª Edição MG Inter TV 2ª Edição Inter TV Rural É o bicho Esporte Sul de Minas Minas Gerais Sul de Minas Primeira Página Bom dia Cidade Jornal da EPTV 1ª Edição Jornal da EPTV 2ª Edição Terra da gente Esporte Triângulo Mineiro Minas Gerais Triângulo Mineiro Primeira Página Bom dia Minas Uberlândia Triângulo Mineiro Uberlândia MG TV 1ª Edição MGTV 2ª edição Uberaba Triângulo Mineiro Uberaba MGTV 1ª Edição MGTV 2ª Edição MG Rural Integração notícia Concursos Esporte Globo Esporte Vales de Minas Gerais Minas Gerais Vales de Minas Gerais Primeira Página Inter TV notícia MG Inter TV 1ª Edição MG Inter TV 2ª Edição Inter TV Rural É o bicho Esporte Zona da Mata Minas Gerais Zona da Mata Primeira Página Bom dia Minas MG TV 1ª Edição MG TV 2ª Edição MG Rural Integração notícia Esporte Globo Esporte Rio de Janeiro sudeste Rio de Janeiro Rio de Janeiro e região Rio de Janeiro Rio de Janeiro e região Primeira Página Bom dia Rio RJ1 RJ2 Globo Comunidade RJ O que fazer no RJ Fora do ponto Esporte Norte Fluminense Rio de Janeiro Norte Fluminense Primeira Página Bom dia Rio RJ TV Inter 1ª Edição RJ TV Inter 2ª Edição Inter TV Rural Esporte Região dos Lagos Rio de Janeiro Região dos Lagos Primeira Página Bom dia Rio RJ TV Inter 1ª Edição RJ TV Inter 2ª Edição Inter TV Rural Esporte Região Serrana Rio de Janeiro Região Serrana Primeira Página Bom dia Rio RJ TV Inter 1ª Edição RJ TV Inter 2ª Edição Inter TV Rural Esporte Sul e Costa Verde Rio de Janeiro Sul e Costa Verde Primeira Página Bom dia Rio RJ TV 1ª Edição RJ TV 2ª Edição Esporte São Paulo sudeste São Paulo São Paulo e região São Paulo São Paulo e região Primeira Página Bom Dia SP SP1 SP2 Antena Paulista O que fazer em SP Esporte Bauru e Marília São Paulo Bauru e Marília Primeira Página Bom Dia SP Bom Dia Cidade Tem Notícias 1ª Edição Tem Notícias 2ª Edição Nosso Campo Esporte Campinas e região São Paulo Campinas e região Primeira Página Bom Dia Cidade Jornal da EPTV 1ª Edição Jornal da EPTV 2ª Edição Terra da Gente Concursos Esporte Itapetininga e região São Paulo Itapetininga e região Primeira Página Bom Dia SP Bom Dia Cidade TEM Notícias 1ª Edição TEM Notícias 2ª Edição Antena Paulista Nosso Campo Resumo da Notícia Memória TEM Comunidade Esporte Mogi das Cruzes e Suzano São Paulo Mogi das Cruzes e Suzano Primeira Página Bom Dia Diário Diário TV 1ª Edição Diário TV 2ª Edição Diário Comunidade Concursos Esporte Piracicaba e região São Paulo Piracicaba e região Primeira Página Bom Dia Cidade Jornal da EPTV 1ª Edição Jornal da EPTV 2ª Edição Jornal Regional Terra da Gente Esporte Prudente e região São Paulo Prudente e região Primeira Página Bom Dia Fronteira Bom Dia SP Fronteira Notícias 1ª Edição Fronteira Notícias 2ª Edição Esporte Ribeirão Preto e Franca São Paulo Ribeirão Preto e Franca Primeira Página Bom Dia Cidade Jornal da EPTV 1ª Edição Jornal da EPTV 2ª Edição Terra da Gente Esporte Rio Preto e Araçatuba São Paulo Rio Preto e Araçatuba Primeira Página Bom Dia SP Bom Dia Cidade TEM Notícias 1ª Edição TEM Notícias 2ª Edição Nosso Campo Esporte Santos e região São Paulo Santos e região Primeira Página Bom Dia Região Jornal Tribuna 1ª Edição Jornal Tribuna 2ª Edição Antena Paulista G1 em um Minuto Santos Viver Bem O Que Fazer Em Santos Culinária #13 Por Dentro do Porto Esporte São Carlos e Araraquara São Paulo São Carlos e Araraquara Primeira Página Bom Dia SP Jornal da EPTV 1ª Edição Jornal da EPTV 2ª edição Terra da Gente Sorocaba e Jundiaí São Paulo Sorocaba e Jundiaí Primeira Página Bom Dia SP Bom Dia Cidade Tem Notícias 1ª Edição Tem notícias 2ª Edição Nosso Campo Esporte Vale do Paraíba e região São Paulo Vale do Paraíba e região Primeira Página Bom Dia Vanguarda Link Vanguarda Jornal Vanguarda Vanguarda Comunidade Esporte sul Regiões sul Paraná sul Paraná Curitiba e Região Paraná Curitiba e Região Primeira Página Bom Dia Paraná Meio Dia Paraná – Curitiba Boa Noite Paraná – Curitiba Caminhos do Campo Bom Dia Sábado Esporte Campos Gerais e Sul Paraná Campos Gerais e Sul Primeira Página Bom Dia Paraná Meio Dia Paraná – Ponta Grossa Boa Noite Paraná – Ponta Grossa Caminhos do Campo Boa Noite Paraná – Guarapuava Bom Dia Sábado Esporte Norte e Noroeste Paraná Norte e Noroeste Primeira Página Bom Dia Paraná Meio Dia Paraná – Maringá Boa Noite Paraná – Maringá Caminhos do Campo Meio Dia Paraná – Londrina Boa Noite Paraná – Londrina Meio Dia Paraná – Noroeste Boa Noite Paraná – Noroeste Bom Dia Sábado Esporte Oeste e Sudoeste Paraná Oeste e Sudoeste Primeira Página Bom Dia Paraná Meio Dia Paraná – Foz do Iguaçu Boa Noite Paraná – Foz do Iguaçu Caminhos do Campo Meio Dia Paraná – Cascavel Boa Noite Paraná – Cascavel Bom Dia Sábado Esporte Rio Grande do Sul sul Rio Grande do Sul Primeira Página Bom Dia Rio Grande Jornal do Almoço RBS Notícias Campo e Lavoura Esporte Santa Catarina sul Santa Catarina Primeira Página Bom Dia Santa Catarina Jornal do Almoço NSC Notícias Nossa Santa Catarina Campo e Negócios SC Que Dá Certo Esporte Telejornais menu g1 Telejornais Autoesporte Telejornais Autoesporte Primeira Página carros de a a z caminhões motos ipva tabela fipe vídeos autoesporte Bem Estar Telejornais Bem Estar Primeira Página Vídeos vc no bem estar fale com o bem estar Bom Dia Brasil Telejornais Bom Dia Brasil Primeira Página Redação História Vídeos Fale com o bom dia brasil Como Será? Telejornais Como Será? Primeira Página quadros e séries Como Será? quadros e séries Adolescentes caminhos da justiça econstrução ecostura expedição campo expedição urbana qual vai ser? #partiuférias por uma cidade mais inteligente semente sos-sus sobre asas grandes ideias, pequenas invenções nós.doc aluno nota 11 O que você pode fazer hoje pelo amanhã história vídeos vc no como será fale com o como será Fantástico Telejornais Fantástico Primeira Página quadros e séries Fantástico quadros e séries isso a globo não mostra fant 360 a jornada da vida cadê o dinheiro que tava aqui? detetive virtual repórter por um dia shows e musicais história vídeos vc no fantástico denuncie fale com o fantástico G1 em 1 Minuto Globo Repórter Telejornais Globo Repórter Primeira Página redação história receitas testes vídeos vc no globo repórter fale com o globo repórter Globo Rural Telejornais Globo Rural Primeira Página agro guia do globo rural revista globo rural história vídeos vc no globo rural fale com o globo rural Hora 1 Telejornais Hora 1 Primeira Página história vídeos vc no hora um fale com o hora um Jornal da Globo Telejornais Jornal da Globo Primeira Página redação história vídeos vc no jg fale com o jg Jornal Hoje Telejornais Jornal Hoje Primeira Página crônicas história vídeos vc no jh fale com o jh Jornal Nacional Telejornais Jornal Nacional Primeira Página jornal nacional 50 anos redação história vídeos vc no jornal nacional fale com o jornal nacional Pequenas Empresas Telejornais Pequenas Empresas Primeira Página pme quadros Pequenas Empresas quadros pegn.tec contato das empresas revista pegn história vídeos vc no pegn fale com o pegn Profissão Repórter Telejornais Profissão Repórter Primeira Página equipe história vídeos vc no profissão repórter fale com o profissão repórter Retrospectiva 2018 GloboNews menu g1 GloboNews Primeira Página jornais GloboNews jornais Conta Corrente Estúdio i GloboNews Em Pauta GloboNews em Ponto Jornal das Dez Jornal GloboNews Edição das 10 Edição das 16 Edição das 18 programas GloboNews programas arquivo n central globonews cidades e soluções diálogos com mario sergio conti em casa com nelson motta em foco com Andreia Sadi entre aspas fatos e versões fernando gabeira globonews documentário globonews documento globonews em movimento globonews especial globonews internacional globonews literatura globonews miriam leitão globonews painel globonews politica hub globonews manhattan connection milênio mundo s/a o melhor do brasil é o brasileiro que mundo é esse? roberto d’avila sem fronteiras via brasil podcasts GloboNews podcasts em movimento globonews internacional hub globonews papo de política globonews ao vivo globonews play programação redes sociais GloboNews redes sociais globonews time globonews História — Fale com a GloboNews grupo globo princípios editoriais Blogs e Colunas Podcasts menu g1 Podcasts Todos o assunto bem estar desenrola, rio educação financeira em movimento funciona assim globonews internacional g1 ouviu hub globonews isso é fantástico livro falado o tema é papo de política resumão semana pop #engajadxs Serviços menu g1 Serviços Agenda do Dia App G1 Calculadoras Concursos e Emprego fato ou fake Loterias Previsão do Tempo Resumo do Dia Tabela Fipe Teste vocacional Vídeos menu g1 Vídeos Mais Recentes Mais Vistos Carros Ciência Economia Mundo Política Pop & Arte Tecnologia Rio de Janeiro São Paulo Especial Publicitário menu g1 Especial Publicitário Confea Inovação Papo Reto Alimentando o futuro Starbucks At Home — Fale com o G1 Princípios editoriais Acesse sua conta

ou cadastre-se grátis fale com a globo grupo globo sair da conta Mulheres quilombolas transformam plantas típicas do Cerrado em remédios, alimentos e cosméticos Preservação do bioma, que já perdeu 50% de vegetação natural, é essencial para a conservação de saberes e conhecimentos tradicionais. Por Paula Paiva Paulo, G1

31/10/2019 05h00 Atualizado 2019-10-31T08:00:54.805Z

Kalunga, maior território quilombola do país, preserva o cerrado em Goiás

Quando criança, Dirani acompanhava sua mãe no trabalho na roça. A mãe derrubava cachos do coco indaiá, uma espécie típica do Cerrado, e a menina ia recolhendo os frutos do chão. “Com 10 anos eu já sabia tirar o óleo também”, conta Dirani Francisco Maia, hoje com 55 anos. Moradora do Quilombo Kalunga, no nordeste de Goiás, hoje ela segue passando o conhecimento para suas filhas e netas. A diferença é que o trabalho se profissionalizou e hoje a venda dos óleos de coco são uma fonte de renda da família.

Rocio Higuera

O conhecimento passado de geração em geração é uma das características dos povos tradicionais do Brasil. Hoje, mais de 650 mil famílias se declaram assim no país . Entre as sete categorias mapeadas, os quilombolas são um deles. Nesta série de reportagens do Desafio Natureza sobre Povos Tradicionais, o G1 visitou o território kalunga para conhecer o modo de vida dos quilombolas e sua relação com o meio em que vivem.

Periodista Rocio Higuera

650 mil famílias se declaram 'povos tradicionais' no Brasil Construção de hidrelétrica é ameaça para o maior quilombo do país

Dirani é uma das 10 mulheres que compõem as Mães de Óleos, marca criada por mulheres kalungas para comercializar os produtos feitos com recursos naturais do Cerrado, bioma que, com suas árvores baixas e retorcidas, esconde uma rica biodiversidade

O projeto surgiu com o apoio da Articulação Pacari, rede formada por 18 organizações comunitárias de mulheres do Cerrado. A articulação identificou artigos produzidos pelas mulheres que tinham potencial de serem comercializados, como os óleos de pequi, mamona e tingui, além da pimenta de macaco, da polpa do coco indaiá e de remédios feitos de raízes naturais, entre outros produtos

Dirani Francisco Maia, uma das mulheres que fazem parte do projeto “Mãe de Óleos Kalunga“. — Foto: Fábio Tito/G1

Em parceria com as mulheres, a entidade ajudou a elaborar a logomarca e os rótulos dos produtos, se adequando às necessidades do grupo, como a falta de alfabetização. “A gente viu a importância de colocar o desenho do produto que elas estão vendendo em cada rótulo. Por exemplo, no óleo de mamona, ter a mamoninha desenhada”, contou Jaqueline Evangelista, coordenadora executiva da Articulação Pacari

Com a profissionalização, o próximo passo foi conectar as mulheres com feiras de cidades próximas, como Alto Paraíso, referência para turistas que visitam a Chapada dos Veadeiros. O foco do projeto é a venda direta, sem intermediários

“Com o óleo de coco você pode fritar um ovo, pode botar no cuscuz, pode botar no feijão, fazer qualquer coisa com ele. É bom para a pele e para o cabelo também.” – Dirani Francisco Maia, quilombola

O pote de vidro com 50 ml de óleo de pequi ou coco indaiá custa cerca de R$ 10. O de mamona sai mais caro, o mesmo valor por 30 ml. Com a nova embalagem, as vendas aumentaram

“É notório que a embalagem ampliou a identidade dos produtos enquanto povo e enquanto identidade de origem. Acho que é importante a gente pensar que, se aumenta a comercialização, aumenta a autonomia delas”, disse Jaqueline

A Articulação Pacari ajudou a elaborar a logomarca e os rótulos dos produtos das “Mães dos Óleos”. — Foto: Fábio Tito/G1

Outra quilombola participante do projeto, Neuza Fernandes da Cunha, de 49 anos, tem os recursos para a fabricação dos produtos no quintal da sua casa. Ela conhece o ciclo e a época de cada planta, como o pequi, que só começa a dar frutos no fim do ano. “A gente já tem que pegar e guardar, senão vai ficar sem ter ele, eu ainda tenho do ano passado que eu peguei”, conta Neuza

A venda dos produtos das Mães de Óleos chegou para complementar uma renda que sempre veio dos plantios. “Eu mais meu esposo nunca tivemos salário, a gente trabalha só de roça.” Com esse trabalho, Neuza e o marido criaram oito filhos, dos quais três chegaram à universidade, conta ela, orgulhosa

“Desde os 5 anos que eu trabalho. Ó minha mão, cheia de calo, socando coco, socando coisa. Tirando óleo todo dia.” – Neuza Fernandes da Cunha, quilombola

Desde cedo na roça, Neuza disse que a vegetação diminuiu ao longo dos anos. “O pessoal colocava muito fogo. Hoje já melhorou mais porque tem o pessoal do Prevfogo, do Ibama.”

Um dos fatores que a fez perceber isso é o comportamento das araras, que, com a perda de área do seu habitat natural, passaram a bicar as frutas do quintal dela, o que antes era raro

“Eu não corto uma árvore, só faço pegar a fruta. Eu sempre deixo o que está nascendo para mode de ter mais, senão o mais novo nem conhece. Tem que preservar a natureza”, afirma a kalunga

A quilombola Neuza da Cunha vende produtos feitos com recursos típicos do Cerrado. — Foto: Fábio Tito/G1

Roças tradicionais

Além do uso de produtos naturais do Cerrado, os kalungas também mantêm roçados onde cultivam mandioca, milho, arroz, jiló, abóbora, fumo e algodão. Há quem conte que o trato com a terra foi aprendido com os avá-canoeiros, indígenas que habitavam a região quando a área começou a ser ocupada por pessoas escravizadas que fugiram das minas de ouro da região

“Desafio que me mostrem outro lugar do Brasil que tem um Cerrado igual nós temos aqui. E olha que nós vivemos aqui quase 8 mil pessoas aqui dentro, então nosso meio nós sabemos preservar.” – Vilmar Souza, presidente da Associação Quilombo Kalunga

Coco indaiá, espécie típica do Cerrado, usado para fazer o óleo por mulheres kalungas — Foto: Fábio Tito/G1

Vilmar contou que hoje o desafio é manter o meio ambiente preservado com as ameaças externas. “Nossa comunidade é rica e está sendo depredada por pessoas de fora, com a questão da pesca, da caça, tem também a questão do garimpo, a retirada de madeira.”

Com isso, um dos trabalhos da Associação Quilombo Kalunga é levar palestras sobre a importância da biodiversidade para os colégios públicos da região, focando em 19 espécies da fauna e da flora ameaçadas de extinção. “Para os nossos filhos terem a oportunidade de ver um jacu verdadeiro, um tatu-canastra, uma onça, uma águia, uma orquídea”, diz Vilmar

Calendário em casa kalunga tem como tema a conservação da biodiversidade. — Foto: Fábio Tito/G1

Desmatamento e queimadas

A preservação mantida pelos kalungas não é o cenário em grande parte do Cerrado, bioma que já perdeu 50% de sua vegetação natural, segundo a ecóloga Isabel Figueiredo, do Instituto Sociedade, População e Natureza (ISPN). Ela explica que o Cerrado é um importante bioma para a regulação do clima no Brasil, já que ele conecta a Amazônia, a Caatinga, o Pantanal e a Mata Atlântica

“Também é uma região que tem uma importância enorme para a formação das grandes bacias hidrográficas do país, grande parte da água que vai para o São Francisco nasce no Cerrado“, disse Isabel

O desmatamento do Cerrado para a transformação, principalmente, em grandes plantações de monoculturas, como a soja, já provoca alterações nos ciclos naturais. “Um número gigantesco de córregos e rios já secaram e vêm secando, e a gente também observa que os períodos de chuva estão variando muito.”

Neste ano, dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) revelam que o Cerrado só perde para a Amazônia em extensão de áreas queimadas . Considerando apenas setembro, o Cerrado registrou mais focos de queimadas do que a Amazônia, foram quase 23 mil focos de incêndio no bioma contra 19,9 mil na floresta amazônica

Equipe do Prevfogo, do Ibama, no Vão de Almas, uma das comunidades kalungas, em Goiás — Foto: Fábio Tito/G1

Entornointeligente.com