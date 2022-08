Periodista guatemalteco seguirá encarcelado tras suspensión de audiencia

Entornointeligente.com /

El reconocido periodista guatemalteco José Rubén Zamora Marroquín, ganador en 2021 de uno de los Premios Internacionales de Periodismo Rey de España, continuará encarcelado tras la suspensión este lunes de la audiencia en la que brindaría su primera declaración.

La cancelación de la audiencia fue, según diversas organizaciones sociales y otras fuentes, una estrategia para mantener en la cárcel al periodista, presidente y fundador del medio de comunicación El Periódico, uno de los más críticos con el Gobierno que preside Alejandro Giammattei.

De igual forma, el procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, aseguró este lunes por la mañana que desconocía el paradero de Zamora Marroquín, quien debía ser trasladado a primera hora al Organismo Judicial.

Periodista guatemalteco seguirá encarcelado El ombudsman añadió que el comunicador tenía que ser llevado por el Sistema Penitenciario desde las 07.30 hora local (13.30 GMT) a la Torre de Tribunales del Organismo Judicial guatemalteco, para la audiencia de primera declaración a las 10.00 hora local (16.00 GMT).

Sin embargo, Rodas indicó que Zamora Marroquín no fue conducido a la Torre de Tribunales y que al llamar a la Dirección General de Presidios le indicaron «que el carro» en que lo trasladaban se «descompuso» en el trayecto a la audiencia.

«Temo por su vida», dijo Rodas sobre Zamora Marroquín y sobre la ex fiscal anticorrupción que también fue detenida el pasado viernes, Zamari Gómez Díaz, quien de igual forma debía ser trasladada este lunes ante un juez.

El ombudsman informó a periodistas en las afueras de la Torre de Tribunales que planteó dos «exhibiciones personales a favor» del periodista y Gómez Díaz porque están en «un limbo» y desconoce su paradero.

Las publicaciones de Zamora Marroquín y El Periódico en la última década evidenciaron cientos de actos de corrupción en los Gobiernos de Otto Pérez Molina y su vicepresidenta, Roxana Baldetti (2012-2015), pero también en las administraciones de Jimmy Morales (2016-2020) y del mismo Giammattei.

El Periódico surgió en 1996 bajo el liderazgo de Zamora, ingeniero de profesión y de 66 años de edad, quien ha sido distinguido con premios como el International Press Freedom Awards de 1995, el Premio María Moors Cabot en ese mismo año y el International Press Institute World Press Freedom Heroes en el año 2000.

La suspensión de la audiencia El abogado de Gómez Díaz, Armando Mendoza, explicó este lunes por la mañana ante medios de comunicación que la audiencia fue suspendida porque el juez Séptimo del Organismo Judicial no recibió el expediente.

«Todavía no hay fecha de próxima audiencia porque no han subido el expediente, no han dado cumplimiento a la orden del juez», indicó Mendoza en las afueras de la corte, en el centro de la Ciudad de Guatemala.

Por su parte, la organización humanitaria Verdad y Justicia indicó mediante sus redes sociales que el aplazamiento de audiencias «ha sido una estrategia de litigio malicioso» para retrasar procesos.

De igual forma, la defensa de Zamora Marroquín aseguró este lunes que no ha tenido acceso al expediente de la acusación en contra del periodista.

Mario Castañeda, jurista que defiende al comunicador, indicó en declaraciones a una emisora local que espera tener acceso «a la carpeta judicial» del caso este lunes, pues de lo contrario «es imposible ejercer una defensa sin conocer» el expediente.

El periodista fue detenido el pasado viernes en su residencia, después de un allanamiento de casi ocho horas, bajo cargos de lavado de dinero, intención para lavar dinero, chantaje y tráfico de influencias.

El caso se encuentra «bajo reserva» de acuerdo al Ministerio Público, pero el abogado de Zamora puntualizó que dicha medida es para la población en general y no debe ser empleada en contra de una de las partes del proceso judicial, como está sucendiendo.

En huelga de hambre El periodista habló con los medios el sábado en la madrugada tras ser trasladado a la Torre de Tribunales después de su arresto e indicó que iniciaría una huelga de hambre.

La detención de Zamora tuvo lugar cinco días después de fuertes denuncias a varios funcionarios y exfuncionarios del Gobierno de Giammattei por corrupción, en una sección dominical del matutino.

El periodista había advertido en octubre de 2021 ante la opinión pública que Giammattei, en conjunto con la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, «están fabricando» un caso en su contra para encarcelarlo.

Porras fue sancionada en septiembre de 2021 por Estados Unidos bajo acusaciones de «obstruir la Justicia» en Guatemala, pero pese a ello Giammattei la reeligió en mayo pasado por cuatro años más.

El fiscal a cargo del caso, Rafael Curruchiche, también fue sancionado en julio pasado por Estados Unidos con la prohibición de ingreso a su territorio, acusado de actos de corrupción en su cargo.

Al menos un centenar de personas se acercaron este lunes a la Torre de Tribunales del Organismo Judicial guatemalteco para manifestar en favor de Zamora Marroquín.

El periodista fue enviado en la misma prisión que Pérez Molina y otros exfuncionarios que ha denunciado, la cárcel del cuartel militar Mariscal Zavala, ubicada en el este de la Ciudad de Guatemala.

LINK ORIGINAL: El Carabobeno

Entornointeligente.com