Periodista dice desconocer motivo de amenaza recibida meses atrás

Entornointeligente.com /

Gustavo Manuel Báez Sánchez (28), periodista de Radio Amambay 570 AM, el 10 de junio pasado denunció el hallazgo de una nota con una amenaza de muerte para él y su colega Humberto Coronel (33), quien fue asesinado a tiros en la tarde de este martes. Horas después del homicidio, Báez aseguró desconocer el motivo de aquella advertencia.

En conversación con NPY manifestó que el crimen de Coronel es una situación bastante difícil y conmovedora no solamente para la ciudad de Pedro Juan Caballero , sino para el Departamento de Amambay y todo el país.

Lea más: El segundo periodista asesinado de una radio que ya fue atacada hasta con granadas

Comentó que tras la amenaza que recibió, tuvo que insistir mucho para que le pudieran otorgar custodia policial. Señaló que a pesar de estar amenazado, no quiso empezar de cero y dejar su ciudad, por lo que buscó la forma para tener custodia policial.

Recordó que Humberto Coronel le dijo que no quería pedir custodia policial tras la amenaza, ya que no confiaba en la Policía Nacional.

Sobre la amenaza, Báez contó que la nota fue escrita en una cartulina roja que encontró en el portón de su domicilio cuando se disponía a ir a trabajar.

Nota relacionada: Sicario mató a periodista a metros de policías en Pedro Juan Caballero

Al ser consultado de dónde provino aquella amenaza dijo que «no tiene ni la más mínima idea» y que con Coronel se preguntaron hasta hace poco «de qué podría ser».

Dijo que les llamó la atención que la amenaza la recibieron tras el asesinato del entonces intendente de Pedro Juan Caballero José Carlos Acevedo y aseguró que ellos eran los más cercanos a él.

Tras el homicidio de su compañero mencionó que no descarta abandonar la ciudad de Pedro Juan Caballero ante el temor hacia su integridad física.

Le puede interesar: Dos periodistas de Pedro Juan Caballero denuncian amenaza

Manifestó que desconoce si los dos agentes de la Policía Nacional que custodian la emisora recibieron instrucciones precisas o no, pero siempre que él realizaba su programación ambos estaban ahí frente a la emisora, en la recepción, o en la esquina.

«Deja muchas cosas que pensar (la ausencia de los policías), a mí me dieron mil vueltas para darme custodia personal, el Ministerio Público hacía notas reiterativas a la Comandancia y a la Dirección de Policía del Departamento de Amambay para que se me otorgue la custodia, a mí me dieron mil vueltas, fue muy burocrático todo», agregó.

El 10 de junio pasado Báez y Coronel denunciaron ante la Comisaría 7ª de Pedro Juan Caballero el hallazgo de la nota con una amenaza para ambos. El escrito decía: «Sabe muitas cosas, vamos ir a pagando a que sabe muito. Gustabo Umbertito».

LINK ORIGINAL: Ultima Hora

Entornointeligente.com