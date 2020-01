Periódicos de todo el mundo rinden tributo a Kobe Bryant

Entornointeligente.com /

Desde que se anunció la muerte del exastro del baloncesto, Kobe Bryant, millones de fanáticos alrededor del mundo han manifestado su pesar en las redes sociales. Asimismo, decenas de periódicos de diferentes países le han rendido tributo al deportista de 41 años que falleció junto a otras ocho personas en un accidente de helicóptero en California.

The New York Times, The Washington Post, El País, El Milenio, El Clarín, LISTÍN DIARIO, entre otros medios impresos amanecieron este lunes 27 de enero con una portada similar: fotografías e información principal de Bryant, quien se retiró en 2016 de la NBA.

Bryant residió al sur de Los Ángeles, en el condado de Orange, durante buena parte de su vida adulta, y solía utilizar helicópteros para ahorrar tiempo y evitar el conocido tráfico automovilístico en el sur de California. Incluso como jugador, acudía a prácticas y partidos usando helicóptero.

La caída del helicóptero ocurrió a pocos kilómetros de la Mamba Sports Academy, el complejo de Bryant para entrenamientos de basquetbol en Thousand Oaks, California. Bryant, quien tuvo cuatro hijas con su esposa Vanessa, se dedicó a impulsar el deporte femenino tras su retiro.

Kobe Bryant, el astro retirado de la NBA que ganó cinco campeonatos, participó en 18 Juegos de Estrellas y se convirtió en uno de los grandes de su generación durante una carrera de 20 años con los Lakers de Los Ángeles.

Bryant se retiró en el 2016 como el tercer mayor anotador de la historia de la NBA, cerrando su carrera como un canastero prolífico, con un excelente juego general e incansable competitividad. Tuvo ese puesto hasta el sábado, cuando LeBron James le superó y se colocó tercero durante un partido en Filadelfia.

James salió al campo con la inscripción de “Mamba 4 Life” y “8/24 KB”, marcada en oro, en sus zapatillas, mostrando respeto por Bryant, un All-Star 18 veces con los Lakers que es elegible para el Salón de la Fama del Baloncesto en 2020 y durante toda la semana, antes del hito, se apresuró a alabar a Bryant, al igual que lo hizo con la figura de Michael Jordan.

Daily News (Nueva York, Estados Unidos)

Clarín (Argentina)

El Comercio (Perú)

El Diario Nueva York (Nueva York, Estados Unidos)

El Mercurio (Chile)

El País (España)

El Universal (México)

El Mundo (España)

L' Equipe (Francia)

La Nación (Argentina)

La Razón (España)

La Repubblica (Italia)

Marca (España)

Newsday (Nueva York)

Los Angeles Times (Los Ángeles, Estados Unidos)

The Boston Globe (Boston, Estados Unidos)

The Globe and Mail (Canadá)

The Independent (Inglaterra)

The Mercury News (California)

The New York Post (Nueva York, Estados Unidos)

The New York Times (Nueva York, Estados Unidos)

The Sacramento Bee (California)

The Wall Street Journal (Nueva York, Estados Unidos)

The Washington Post (Washington D.C., Estados Unidos)

USA Today (Estados Unidos)

