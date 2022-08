Entornointeligente.com /

Perforar pozos de agua para afrontar la deficiencia del servicio público en Venezuela no es una modalidad nueva; sin embargo, se ha extendido no solo en la capital sino en otros estados del país. En 2022, en Zulia , Anzoátegui , Amazonas, Monagas, Portuguesa y Miranda cada vez más comunidades sacan de esta forma el líquido que no reciben de las tuberías y el problema no parece tener solución a corto plazo.

