Pereyra: “PSG no debe ahogarse en sus propias dudas y Barcelona confiar en su fútbol para intentar la hazaña”

Entornointeligente.com / Este miércoles, el PSG recibirá en su estadio a un Barcelona que irá por una nueva hazaña contra el mismo rival en la Champions League . El conjunto francés ganó el partido de ida de los octavos de final por un contundente 4-0 que, dada la enorme diferencia de jerarquía entre ambos equipos aquel día, coloca como poco probable una remontada del equipo culé en tierra francesa.

“Uno puede hablar del aspecto táctico, futbolístico y de los planteos a realizarse en este partido”, sostuvo Hernán Pereyra en la entrega de este martes del podcast ‘Es Así y Punto’ , “sin embargo hay algo que me queda bien claro: el Barcelona debe salir a jugar el partido sin pensar en el marcador que debe remontar sino en tratar de generar el mejor futbol posible, marcar goles e ir acrecentando de esa manera la pequeña esperanza que tiene antes del partido”, sostuvo en su análisis.

“Y por el lado del PSG, debe salir con una idea clara para afrontar este partido, sabiendo si va a salir a liquidarlo de entrada o a jugar con la diferencia del marcador. El aspecto anímico jugará un papel fundamental”, añadió el analista de ESPN.

Lejos de pretender realizar un pronóstico de lo que pueda llegar a suceder en los 90 minutos finales de la serie, Pereyra reconoció que la tarea que tiene por delante el Barcelona es extremadamente difícil. "No vengo a vender humo y decirles que el Barça puede remontar, simplemente digo que debe intentarlo. Debe construír elpartido realizando el mejor planteamiento posible. Se sabe que tiene que salir a buscar, pero debe hacerlo sin deseperarse, tratando de anotar e ir generando confianza a medida de que el partido avanza", señaló.

play 1:39 Ronald Koeman, sobre la vuelta ante el PSG: ‘Siempre hay vida’ El DT el Barcelona aseguró en rueda de prensa que todo dependerá de cómo comiencen el partido y de la efectividad de sus dirigidos.

“No descarto la posibilidad de una remontada, pero debo decir que es muy difícil. Aún consiguiendo goles y generando dudas en el rival, también soy conciente de que un gol del PSG derrumbaría todas las intenciones del Barcelona. Yo no veo al equipo culé con argumentos para remontar el marcador si le anotan. Pero debe intentarlo”, agregó de manera enfática.

Entrando de plano al papel que debería jugar el PSG en este partido, el conductor de ‘Es Así y Punto’ consideró que ” Mauricio Pochettino debe definir de antemano el planteo a realizar. Si sale a defender el 4-0 a favor o si, por el contrario, sale a atacar de entrada para liquidar esta serie”.

“Yo he visto a varios equipos que perdieron grandes diferencias por no saber a qué jugar”, indicó seguidamente Pareyra, quien dio como ejemplos el partido de vuelta por las semifinales de la Copa Libertadores entre River Plate y Palmeiras en donde el equipo argentino remontó un 0-3 en contra y estuvo a punto de alcanzar la final, o la misma remontada de Pumas ante Cruz Azul en la Liguilla del Guard1anes 2020 .

play 1:45 Keylor Navas muestra respeto por el Barcelona El portero del PSG aseguró que nunca “nos hemos sentido muy superiores” y dijo que los partidos “hay que jugarlos”.

“PSG no debe ser un equipo híbrido, de esos que sus defensores no salen a jugar y solo quieren impedir que el rival no anote mientras sus delanteros están solo preocupados por anotar. Debe tener una convicción colectiva en el que los 11 tengan en cuenta el planteamiento a realizar, sea cual fuere. Dicho de otras palabras, el equipo francés debe evitar entrar en dudas y ahogarse en ellas”.

Seguidamente, el analista de ESPN manifestó que la serie “está casi definida para el equipo de Pochettino, sin embargo en un partido de fútbol todo puede pasar. Como dije antes, Barcelona tiene una pequeña esperanza, pero si va por el camino correcto, tratando de jugar su mejor fútbol y construír una ventaja progresiva e incrementar su confianza, entonces puede pasar que le genere temor al PSG y la remontada sea posible. Aún si a los 70 minutos de juego tiene ventaja de 2-0, Barcelona puede tener oportunidad de ganar porque no es fácil aguantar a un equipo agrandado durante 20 minutos”.

“Sin embargo, yo creo que todo están en manos de lo que haga el equipo local. Mientras el PSG entre en dudas y no sepa como despejarlas, entonces le estará abriendo la puerta de la hazaña al Barcelona. Pero si sale con una idea clara de como jugar este partido, la serie se puede definir temprano”, remató.

Nota : la edición de ‘ Es Así y Punto’ , también incluye la opinión de Hernán Pereyra sobre el partido de vuelta entre Liverpool y RB Leipzig , noticias con comentarios al estilo ‘Es Así y Punto’, y las respuestas a los mensajes de la gente.

