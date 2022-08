Pereira dijo que Lacalle está «nervioso» porque «encuestas no empiezan a dar bien»

Entornointeligente.com /

» Nervioso «. Así está el presidente Luis Lacalle Pou a juicio del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira , quien salió a cuestionar este viernes los comentarios hechos por el mandatario sobre el despliegue de fibra óptica en el gobierno anterior y que, considera, son producto de que «las encuestas no empiezan a dar tan bien».

MIRA TAMBIÉN Equipos: el 46% aprueba gestión de Lacalle Pou y desaprobación aumenta al 37% «El Frente Amplio hizo más de 900 kilómetros de fibra óptica por año. El gobierno actual llega a casi 200 como ayer informó la Ursec. 5 a 1 casi 5 a 1 Lo que tiene que decir el gobierno es que él se equivocó. Es una mentira. El presidente en general no miente. Esto es una mentira», dijo Pereira consultado por Arriba Gente de Canal 10.

Lacalle Pou declaró ayer que el gobierno anterior «puso fibra óptica en Pocitos, en Buceo, en Malvín, en Punta Gorda» . Y cuestionó: «¿Dónde la va a poner este gobierno? En Casavalle». Esto generó la respuesta de la intendenta Carolina Cosse, ex ministra de Industria, presidenta de Antel y quien impulsó el proyecto para la instalación de fibra óptica contestó a través de las redes sociales: «Por lo menos desinformado. Como muy bien saben los hogares de: Pueblo Victoria, Manga, Cordón, Palermo, Lezica, Conciliación, Los Bulevares, Tres Ombúes, Parque Batlle, Nuevo París, Carrasco Norte, Maroñas, Flor de Maroñas, Punta de Rieles, Bella Italia, entre muchos otros». Este fue el primero de cuatro tuits escritos por la intendenta, quien citó la información dada por el mandatario y luego siguió enumerando zonas del país.

A Cosse le retrucó el presidente de Antel y siguieron más reacciones políticas.

Consultado sobre por qué considera que Lacalle hizo el planteo fue que Pereira dijo: «Las encuestas cuando no dan bien ponen nervioso al presidente y porque además tiene un grupo beligerante dentro del Partido Nacional que le plantea que hay que combatir al Frente Amplio. No viene siendo el tono hasta que las encuestas no empiezan a dar tan bien» , dijo.

«Cuando no es a Carolina es a Yamandu (Orsi) que le pide que opine sobre un TLC que nadie conoce su contenido. ¿Usted se animaría a dar un comentario sobre un contenido que no conoce una hoja? ¿Usted firmaría un cheque en blanco que solo dijera TLC? ¿Usted opinaría? Yo no y el Frente Amplio tampoco porque no funciona a la velocidad de Twitter ni lo va a hacer. Porque es responsable con temas tan importantes como la inserción internacional, porque sabe que el Frente Amplio fue el que trajo la fibra óptica e invirtió 900 millones de dólares para que llegara a todos los hogares de los uruguayos, porque colocó fibra óptica llegando a 75% de los hogares», dijo Pereira y agregó que en electrificación se alcanzó el 99,7% de los hogares en los gobiernos del Frente Amplio.

«Estas informaciones luego quedan ocultas, no se informa, pero estas son obras del Frente Amplio que reivindicamos con mucha alegría y me alegra que Carolina haya contestado con los barrios, pero vamos a seguir contestando con la cantidad de kilómetros, dónde los colocamos lugar en lugar porque el presidente se esquivocó porque faltó a al verdad y no es su costumbre . No es su costumbre. Luego cuando alguien dice algo tan disparatado dice le erró. Tal vez tenga un grupo de asesores que lo tenga mal informado», remató.

