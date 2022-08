Pereira dice que denuncia a Carrera es «humo para tapar el tema de Marset»

Entornointeligente.com /

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira , expresó su respaldo al senador Charles Carrera , denunciado por encubrimiento de un caso de acción policial cuando era director general de Secretaría del Ministerio del Interior y apuntó contra la actual administración encabezada por Luis Alberto Heber : «La acción civil antes de que haya una decisión penal, ¿responde a qué? ¿A qué arbitrariedad? Si todavía nadie laudó que hubo una arbitrariedad. Responde a humo para tapar el tema de (Sebastián) Marset «.

Para Pereira, Heber intenta cubrir, además, «que en las últimas horas hubo siete muertes violentas y que el Ministerio presentó un plan para bajar los homicidios y han aumentado por encima del 40 %», disparó en entrevista con MVD Noticias (Tv Ciudad).

«Tenemos un ministro que no da pie con bola : no da pie con bola en el caso Marset, no da pie con bola en el caso de las muertes violentas, no da pie con bola para dar seguridad a la población y encima tira humo para tapar los temas. Pero los uruguayos saben correr el humo y ver la realidad», remarcó.

Por otra parte, Pereira dijo que haber otorgado un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset «es bochornoso». «Y los bochornos se resuelven de dos maneras: admitiendo los errores o la oposición denunciándolos todo el tiempo», remarcó.

Con referencia a la interpelación en el Senado a los ministros Luis Alberto Heber y Francisco Bustillo , Pereira expresó: «Lo que no es posible que haya una interpelación, se les coloque las fechas, se les coloque las inexactitudes que tienen y mantengan la posición como si nada hubiera sucedido». «Porque no se trata de respaldar ministros para que queden en el cargo, se trata de corregir errores», explicó.

Para el presidente del FA, no se puede decir que una persona «detenida en otro país por entrar con un documento falso» y «sospechado de delitos en Uruguay, que estuvo preso en Uruguay», «que hay indicios que había investigaciones sobre él vinculadas al narcotráfico» es «un uruguayo cualquiera».

» Es un bochorno político , es más allá de lo judicial, porque lo estudiará Fiscalía, habrán cometido algunos delitos, o no. Es un bochorno internacional», remarcó, con referencia a si hubo o no delito por parte de los ministros en la entrega del pasaporte a Marset.

Consultado por su el Frente Amplio debería hacer una autocrítica en este caso por el decreto de 2014, Pereira dijo que «con ese decreto podés dar el pasaporte o lo podés rechazar», pero «lo que no se analizó es si había que darlo o no». «Nosotros fuimos autocríticos cuando se escapó (Rocco) Morabitto. Y es que compró Policías, pero el ministro (Eduardo) Bonomi le presentó la renuncia a Tabaré Vázquez, y el presidente no la aceptó», recordó.

