“Perdoar é ir ao passado e voltar são e salvo”

Entornointeligente.com /

Já tinha escrito com o pai, o conhecido psiquiatra espanhol Enrique Rojas, mas Como fazer para acontecerem coisas boas é o seu primeiro livro, um sucesso no país vizinho, com vendas que ascendem os 200 mil exemplares. Por cá, assim que chegou, ganhou lugar nos tops das livrarias. Quer no livro, quer na entrevista ao PÚBLICO, feita numa visita relâmpago a Lisboa, Marian Rojas Estapé dá exemplos, atrás de exemplos. São estes, além da explicação de diversos estudos, que ajudam o leitor a compreender como as emoções são tão importantes e como estas podem até adoecer-nos.

“Se formos capazes de questionarmo-nos sobre o amor, as emoções, os pensamentos, teremos melhor saúde física. Quem vive obcecado com pensamentos negativos, rancores, preocupações, tem mais tendência para adoecer. Isto tem uma base científica”, declara. No livro refere o cancro, embora seja uma doença multifactorial (ambiente, alimentação, hábitos tóxicos, genética) “sabemos que as emoções também influenciam. Portanto, se emocionalmente não estamos bem, o sistema imunológico não está tão forte para defender o corpo das agressões”, explica, acrescentando que são muitos os estudos que dizem que “quem luta de forma mais positiva, tem um prognóstico melhor”.

Felicidade: “Temos de dar ferramentas às pessoas para que pensem de maneira crítica” Mais A carregar… Mãe de três filhos e à espera do quarto — vai chamar-se Antonio, por isso, quis visitar a igreja do santo padroeiro de Lisboa — antes de escolher a especialidade, decidiu ir trabalhar como voluntária para o Camboja com vítimas de prostituição infantil. Foi lá que aprendeu a importância do perdão, com uma menina de 12 anos. Marian Rojas Estapé recomenda o perdão e o amor como antídoto para o sofrimento e a doença.

Por que está o seu livro a ser um sucesso em Espanha, vai na 10.ª edição, e agora em Portugal?

Porque se trata de um tema que interessa a todos. Todas as pessoas querem que lhes aconteçam coisas boas na vida. Por outro lado, porque as explicações que dou são reais, todos as compreendem. Há uma frase que repito muitas vezes que é: quando nos compreendemos a nós mesmos, sentimo-nos aliviados. Quando entendemos porque nos acontecem coisas boas ou más, sentimo-nos aliviados. Uma grande parte do nosso sofrimento é não entendermos. Quando terminar de ler o livro, o leitor dirá: “Agora entendo, compreendo por que fiquei doente, porque tive uma crise conjugal, porque me custa tanto educar os meus filhos.” É nesse momento, quando compreender as coisas que vai ser capaz de as superar. Se não compreendermos, não superamos.

Por que escreveu este livro?

Escrevi-o para os meus doentes e para as conferências. Aos meus doentes, digo-lhes que há quatro etapas para ultrapassarem os seus problemas. Primeiro, conhecer-se a si mesmo; segundo, compreender porque reage de determinada maneira; terceiro, aceitar as suas limitações; e quarto, superar. As quatro fases ajudam a que a pessoa compreenda e pense como enfrentar os seus problemas. Não é tanto como num livro de auto-ajuda, mas é um livro que inspira a pensar.

Foto Mas também é um livro de auto-ajuda?

Entendo que ajude as pessoas. Um director de uma livraria espanhola muito importante disse-me: “O seu livro inspira.” E, na livraria, tem uma secção que se chama ‘livros que inspiram’. É lá que está o meu livro e, mal o pôs lá, as vendas subiram 30%. Quando está na prateleira de auto-ajuda, não chama a atenção, porque as pessoas não querem ajuda, mas quando vêem algo que as possa inspirar, deixam-se ajudar.

A sociedade está a precisar de um psiquiatra?

Um dos diagnósticos, neste século XXI, é que não podemos parar. E quando não podemos parar, a nossa mente adoece. Alguém — sejam os filósofos, os sociólogos, os psiquiatras, os terapeutas, os religiosos — tem de nos dizer que temos de parar. Há que parar porque já sabemos os efeitos de não conseguirmos fazê-lo. Há quatro características das pessoas deste século que afectam a parte psicológica: há uma obsessão por controlar tudo — quanto vou ganhar, para que escola vão os meus filhos… A segunda é uma obsessão por sermos perfeitos e aparentar essa perfeição — o perfeccionista é o eterno insatisfeito, nunca nada está à sua altura e está sempre a sofrer. A terceira é a cronopatia, a doença do tempo, gente que tem a obsessão de aproveitar o tempo; e a quarta é a obsessão pelos ecrãs, mantêm-nos alerta e impedem o nosso cérebro de descansar. Tudo isto faz com que a nossa mente bloqueie, stress e adoeça. Há certos profissionais que seão mais solicitados. O meu pai diz que são o cirurgião plástico e o psiquiatra.

Porquê?

Pela obsessão pela imagem e porque quando a nossa mente já não pode mais, acabamos por pedir ajuda. Digo sempre que temos uma profissão muito bonita porque vendemos equilíbrio, felicidade, paz, serenidade e toda a gente quer isso na sua vida.

“Se não temos paz interior, dificilmente podemos construir paz social” Já é tarde quando pedimos ajuda?

Pedimos quando choramos, temos ataques de ansiedade, a nossa vida familiar acabou. É quando a nossa cabeça diz que precisa de ajuda. Por norma, as pessoas acorrem aos terapeutas já muito tarde. Com este livro quero fazer prevenção. Dizer que há hábitos que podem adoecer-nos. Por isso, há que prevenir.

Quais são os sinais de alerta?

Quando a pessoa está sempre irritada, quando o cabelo cai, tem insónias, taquicardia, problemas intestinais. No livro dou vários exemplos e há sempre algum com o qual a pessoa se identifica. Então, isso é o princípio da doença, seja física ou mental, sobretudo quando [esses sintomas] duram há meses, há anos, as pessoas começam a pensar que, afinal, aquilo não é normal. Recebo e-mails de leitores que me dizem que não têm nada, mas que pensam que poderão vir a ter e pedem ajuda. O psiquiatra é o médico que vai ajudar a gerir a nossa vida da melhor maneira.

Com a ajuda de medicamentos?

Não. Hoje há cada vez mais técnicas e formas de gerir as emoções sem recorrer a medicamentos, muitos criam dependência ou intolerância. Eu sou uma psiquiatra que dou poucos medicamentos. Tenho doentes medicados, mas trabalho com ferramentas psicológicas para que possam ultrapassar os seus problemas. Recomendo desporto, psicoterapia e, nos últimos tempos também recorro a coisas naturais [no livro recomenda mindfulness ]. Por exemplo, com um amigo com quem estudei, estamos a trabalhar com probióticos [bactérias ou microrganismos semelhantes aos naturalmente presentes no corpo humano] e damo-los aos doentes para regular o microbioma intestinal. Sabemos que 90% da serotonina do cérebro vem dos intestinos. Estamos a estudar, a dar probióticos e a ver os efeitos.

Não concorda com o recorrer a terapias alternativas como as medicinas chinesa ou ayurvédica?

Estive muito tempo na Ásia. Na China, Butão, Vietname… e quando ouvimos as suas histórias de cura, não podemos negar que há algo ali. Em Espanha, a medicina chinesa também funciona. Infelizmente, não sei nada sobre esse tema. Não posso negar, mas não posso recomendar a um doente que faça essas terapias. O nosso cérebro ocidental nega tudo o que não conheça. Quando alguém me diz que fez e que ajudou, respondo-lhe que se ajudou então está bem. Por vezes, as pessoas encontram formas muito diferntes de se curarem. Se ajudou, eu aceito e aprendo. Foi assim que eu construi este livro: ouvindo histórias. Eu venho de uma familia de psiquiatras, o meu avô, o meu pai. O meu pai, em Espanha, quebrou um bocadinho o conceito do que é ser psiquiatra e eu também quero fazer isso. Porque se há outras coisas que resultam, então não devemos criticá-las.

Gostaria que algum dos seus filhos fosse psiquiatra?

Adorava! No outro dia, cheguei à escola e a educadora do meu filho mais velho, de 5 anos, contou-me que as crianças estavam no pátio e uma delas chorava. Ele aproximou-se e perguntou-lhe: “Por que estás a sofrer?” E eu pensei: ” Yes ! Mais um para psiquiatria!” (risos)

Foto “O que é feliz valoriza as coisas boas. O infeliz é o que só se agarra ao que é negativo” Rui Gaudêncio Escreve que vivemos obcecados com o ” e se… “. Porquê?

Cientificamente sabemos que 91,4% das coisas que nos preocupam nunca acontecem. Mas o nosso cérebro não distingue o que é real do imaginário, não faz distinções e isso tem efeito no nosso corpo. Tentamos controlar tudo, uma obsesão, e o nosso cérebro preocupa-se — se o meu pai está doente, se o dinheiro chega até ao fim do mês, se o meu companheiro me trai… O cérebro passa o tempo a imaginar coisas. O segredo para a nossa felicidade é dominarmos essa voz interior, educá-la, porque ela tem um impacto enorme e leva-nos, muitas vezes, a boicotarmo-nos a nós mesmos. Tendemos a preocupar-nos e quando algo negativo acontece, tendemos a sobrepreocuparmos.

Por exemplo: se fui traída, o meu cérebro vai estar sempre preocupado. Se em pequena não me mostraram afecto, terei sempre relações danificadas. Se na minha família havia problemas financeiros, vou sempre preocupar-me com o dinheiro. Mas se, aos 30 anos, tivermos uma história de pais que se amam, de uma família economicamente estável, de bons amigos, com saúde, então teremos menos preocupações que os outros, viveremos de uma forma mais relaxada. Por isso, as nossas biografias têm um impacto tão importante no nosso interior. Cada pessoa está a viver a sua própria batalha — dinheiro, amor, amigos, saúde. Na consulta ouço e digo: “Compreender para aliviar.” Entender e sentir alívio. Muitas vezes amamos como nos amaram, como nos ensinaram ou vimos a amar e isso afecta-nos profundamente.

O objectivo das nossas vidas é sermos felizes?

Nunca diria que é o fim último porque a felicidade não se define. Experimenta-se. O propósito da nossa vida consiste em encontrar um equilíbrio interior e conectar, da melhor forma possível, com o momento que se está a viver.

A felicidade e o bem-estar são auto-ajuda ou ciência? Ou seja, podemos ser felizes e não sabermos?

Sim. A felicidade é esse equilíbrio, essa paz interior. Às vezes, há pessoas que me dizem: “Queria chegar a x , mas conquistei y . Estou bem.” A pessoa está bem porque a felicidade está relacionada com as coisas boas do dia-a-dia. O que é feliz valoriza as coisas boas. O infeliz é o que só se agarra ao que é negativo. Tudo depende da forma como interpretamos a nossa realidade.

Não precisamos das redes sociais para sermos felizes?

Esse é um dos grandes problemas dos nossos dias. Estamos a ensinar o nosso cérebro que o que ele quer é uma gratificação instantânea — queremos sentir, comprar, ver, tudo no imediato. Não há capacidade para esperar pela recompensa. O que quero, consigo no mesmo instante que quero e isso tem consequências terríveis no nosso cérebro porque deixamos de saber esperar, de ter paciência. O que não conseguimos num instante, irrita-nos. Nesta vida, há duas coisas que nos fazem felizes, uma tem a ver com o amor e outra com o trabalho. Nenhuma destas duas coisas são de gratificação instantânea porque requerem paciência, cuidado e, se não aprendemos a questionar que nem tudo acontece como queremos, o que sentimos por dentro é um enorme vazio e pouca tolerância à frustração porque o nosso cérebro busca constantemente essa recompensa.

Como é que se trata essa dependência?

Estamos a tratar as adições às redes sociais com medicamentos e tratamentos semelhantes à dependência de cocaína. Os grandes empresários e programadores de Silicon Valley não permitem que os seus filhos tenham ecrãs, fazem as nannies [amas] assinarem contratos em que estão proibidas de usar ecrãs diante das crianças. Por isso, costumo dizer que é como a série Narcos — que consumam todos, menos nós. Isso gera-me uma revolta.

Mas a tecnologia está aí e temos de usá-la.

Os nosso cérebros têm de se adaptar à tecnologia, mas tenho de ser eu a dominá-la e não o contrário. São ferramentas muito úteis mas que foram preparadas para absorver a nossa mente. Foram usados muitos recursos para entender a vulnerabilidade humana. Por exemplo, para nós é importante que nos queiram, nos aceitem, nos sintamos queridos, por isso, os likes [nas redes sociais] são tão importantes. Temos de aprender a desfrutar quando perdemos notificações e actualizações no telefone. Senão, vivemos uma vida virtual. As coisas boas da vida estão na vida real.

É por isso que as novas gerações têm problemas com o comprometer-se, seja no amor ou no trabalho?

Também, porque quando há tanta oferta é muito difícil comprometer-se com alguém ou alguma coisa. Quando temos aplicações como o Tinder — tenho doentes que me ensinam como funciona, que me mostram as pessoas com quem poderão encontrar-se e depois perguntam-me: “E se há alguém melhor? Há outra aplicação que pode ter alguém [mais interessante]…” E mantêm sete ou oito conversações paralelas mas, na hora da verdade, custa-lhes muito comprometerem-se. “Se não sinto, outro. Se não sinto, outro. Tudo depende dos meus sentimentos”, acreditam.

Também no trabalho, antes as pessoas comprometiam-se para a vida e hoje isso é utópico. Hoje há a ‘tinderização’ do trabalho. Estou a trabalhar numa empresa, mas estou no LinkedIn, aqui e ali, porque estou sempre disponível. E como estou disponível, concentro-me menos, comprometo-me menos, trabalho menos.

Por isso, sim, custa-nos muito mais comprometermo-nos e para toda a vida é quase impossível.

Segundo o que escreve, o segredo da felicidade resume-se ao amor e ao perdão?

Creio que o único antídoto que existe para a dor, o sofrimento, a morte, a doença, o drama, é o amor. É o único! O amor ao outro, ao companheiro, aos filhos, aos amigos, ao trabalho, aos valores e aos ideais, às recordações. Há estudos muito interessantes que referem as memórias, quando alguém recorda momentos gratificantes, o cérebro segrega as mesmas substâncias que quando tal aconteceu, na realidade. Por exemplo, quando estou em consulta com um casal que está a agredir-se, pergunto: “E como é que se conheceram?” O cérebro começa a segregar essas substâncias e o casal relaxa.

O amor é a grande resposta para o sofrimento humano. O amor e a solidariedade para com os outros, que nos faz transformar por dentro.

Quanto ao perdão, conto no livro uma cena no Camboja de uma menina que foi violada e que me diz que superou porque perdoou. E explica-me o efeito que teve nela essa capacidade de perdoar. A mim impressionou-me como é que aquela menina de 12 anos me deu tamanha lição de amor e de superação. Disse-me que só perdoando é que se pode ser feliz. São importantes as terapias de perdão porque todos temos alguém a quem perdoar, nesta vida, e um coração ressentido não pode ser feliz. O ressentimento adoece-nos. O rancor adoece-nos. Por isso escrevo que ‘perdoar é ir ao passado e voltar são e salvo’.

Duas perguntas: e se não conseguirmos nem encontrar o amor, nem ter capacidade para perdoar?

Há muita gente que não encontra o amor ou encontrou e não funcionou. O amor é tão abrangente que muitas pessoas que não encontraram a sua cara-metade são felizes.

Mas não sentem que falta qualquer coisa?

Às vezes, há que aceitá-lo. Podemos ter encontrado, ter-nos feito muito mal e há algo dentro de nós que não confia. Para que o amor faça parte da nossa vida, temos de o querer na nossa vida. Conheço muitos doentes, em terapia, que se fecharam ao amor não de forma consciente mas, inconscientemente, não se permitem voltar a sofrer. É muito subtil, mas acontece. É preciso estarmos disponíveis para que o amor aconteça.

Outras vezes, tem a ver com a nossa maneira de ser. Há pessoas que são muito exigentes e que nada está à sua altura. Acontece muitíssimas vezes que nos cruzamos com pessoas e discriminamo-las por causa do nosso sistema de crenças.

Outra hipótese é que não nos ensinaram a receber amor de forma saudável. Por exemplo, tenho uma doente cujos pais sempre se deram mal e todos os namorados que teve tratavam-na mal. Agora tem um colega de trabalho que é maravilhoso, que se preocupa com ela e ela não o suporta porque, afectivamente, não sabe como aceitar um amor doce e bonito.

Muitas vezes temos de analisar, tenho muitos pacientes solteiros e separados, e explico-lhes: “Estás aqui por estas circunstâncias, porque tiveste azar.” Tenho uma doente que é bióloga e esteve a trabalhar no Pólo Norte, não encontrou o amor; tenho outra de uma aldeia que é uma mulher linda e sobredotada, que me pergunta o que se passa com os homens da sua aldeia, digo-lhe que saia de lá, que vá para Madrid, Barcelona, Bilbao! (risos) Há que sair e procurar.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público.

Subscrever × Primeiro, tenho de ser realista com a minha história. Segundo, sair e procurar. Ninguém nos irá bater à porta de casa para nos propor o nosso projecto de vida. Terceiro, podes não saber [com funciona o amor]. Há homens e mulheres que têm muitas dificuldades na arte de seduzir porque têm vergonha, medo, são tímidos. Então, dou pequenos conselhos para que consiga socializar. Tenho uma doente que adora ser antipática com os homens e queixa-se que não tem namorado. Recomendo-lhe que seja mais doce, ao que me responde que não quer mudar. Assim é mais difícil, digo-lhe. “Eu quero que me queiram como eu sou.” Sim, mas os homens também gostam que os tratem bem… Ela adora levá-los ao limite, é mais difícil, mas pode encontrar o amor.

Temos de aceitar que, por vezes, o amor a dois não chega. Há pessoas solteiras que são muito felizes, com vidas plenas, viajam, têm amigos, são grandes tios. Tem de se aceitar, senão sofrem muito.

E em relação ao perdão?

Há dores e feridas que são muito difíceis de perdoar. Muito. Custa-nos superá-las. Mas perdoamos por nós porque, se não perdoarmos, poderemos adoecer e passar toda a vida tristes e em sofrimento. O perdão requer tempo, que ganhemos experiência de vida, que tenhamos perspectiva, que aceitemos o erro do outro. E volto àquela frase do “compreender é aliviar”. Precisamos de compreender o outro, a sua vida, a sua história, de maneira a relativizarmos e a compreendermos que [o que fez] não é assim tão grave.

Continuar a ler

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com