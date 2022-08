«Perdimos liderazgo»: Ex autoridades de Salud llaman al Minsal a actuar con «urgencia» ante baja en vacunación

Entornointeligente.com /

Continúa el aumento de casos covid-19 en el país y tanto expertos como ex autoridades de salud han expresado su preocupación por lo que afirman, una suerte de laxitud desde el Minsal respecto al proceso de vacunación, tanto en términos globales como con la cuarta dosis.

El viernes se cumplieron tres semanas consecutivas en las que se reporta un aumento sostenido de los casos, y esta última llegó al 16% en comparación a los siete días previos . La mayor prevalencia se sigue dando en el norte del país, sin embargo, la última semana también se ha visto afectada la zona sur. Todo ello, según ha señalado la autoridad sanitaria, impulsado mayormente por la circulación de las subvariantes BA.4 y BA.5 de Ómicron .

Sin embargo, la campaña de vacunación se ha convertido en foco de críticas. Según ha señalado el Minsal, han acudido a las universidades y lugares de trabajo a buscar a aquella población que aún no se vacuna; en general, jóvenes entre 20 y 44 años.

Según datos del Departamento de Estadística e Información en Salud (DEIS) , hasta el jueves 11 de agosto faltaban 1.899.595 personas que aún no han recibido la cuarta dosis en el país. En tanto, 1.599.456 personas no han recibido su dosis de refuerzo (tercera dosis); y 27.068 no tienen su segunda dosis. El total de rezagados, asciende a 3.526.119 .

Al observar el comportamiento de la vacunación en las últimas semanas para la cuarta dosis , el detalle del DEIS muestra que del 3 al 9 de julio se administraron 356.361 dosis; del 10 al 16 de ese mes, la cifra bajó a 280.582 dosis; del 17 al 23 de julio, se administraron 284.912 cuartas dosis; del 24 al 30 de julio, se administraron 208.269 ; y del 31 de julio al 6 de agosto, la cifra bajó a 172.259 .

En tanto, el comportamiento de las últimas semanas para el total de dosis administradas , muestra que del 3 al 9 de julio se administraron 468.130 ; del 10 al 16 de ese mes, bajó a 374.367 ; del 17 al 23 de julio, se administraron 398.580 dosis; del 24 al 30 de julio, se administraron 280.805 dosis; y del 31 de julio al 6 de agosto, la cifra bajó a 232.024.

«Es crítico lo que estamos viviendo»

En conversación con Emol, la ex subsecretaria de Salud Pública y directora ejecutiva del CIPS-UDD, Paula Daza , lamentó que «habiendo sido el país que lideró en su momento el proceso de vacunación, vemos que la semana pasada, específicamente entre el 31 de julio y el 6 de agosto, fue la semana más baja en los dos años de campaña de vacunación «.

Asimismo, destacó que «hay 3,5 millones de personas que llevan más de seis meses sin haberse puesto la vacuna y tenemos más de 488 mil personas mayores de 60 años que llevan más de seis meses sin ponerse la cuarta dosis. Además, debe haber un número significativo de personas inmunocomprometidas que también llevan más de seis meses sin recibir su vacuna y no sabemos si en algún momento los vamos a vacunar con esa dosis de refuerzo».

A su juicio, » hoy no solamente no estamos cumpliendo con la meta inicial, sino que vamos en un descenso semana a semana en la campaña de vacunación (…) creo que es crítico lo que estamos viviendo y me parece que el Minsal debe tomar las herramientas de esto con urgencia «.

Por su parte, el ex ministro de Salud, Enrique Paris , también expresó su «profunda preocupación» frente al descenso en la vacunación. «Hemos perdido liderazgo, hemos perdido la capacidad incluso de asombrarnos; al parecer la comunicación de riesgo ha sido muy deficiente y eso se traduce en que las personas no se están cuidado, hay un aumento importantísimo de los casos y tampoco tienen el concepto claro de que la vacunación protege de las enfermedades graves, de la muerte, de ingresar a UCI».

«Hay que potenciar la comunicación de riesgo e insistir en la importancia de la vacunación, o si no, vamos a tener un colapso en los hospitales en relación a los pacientes no vacunados», zanjó.

Estrategias del Minsal

El viernes, durante el balance televisado por la pandemia, la ministra de Salud María, Begoña Yarza , abordó las críticas que han surgido estas semanas sobre el proceso de vacunación. Según comentó, las estrategias de la pandemia se van adecuando a la etapa en la que estamos y anunció que se reforzará la Búsqueda Activa de Casos en el transporte público, como salidas de Metro y terminales regionales.

«Para cada etapa de la pandemia tenemos que tener un grupo de estrategias adecuado a aquello. Chile es un ejemplo en vacunación, pero si miramos al resto del mundo en términos de vacunación de refuerzo, somos el líder mundial en refuerzo, tenemos un segundo refuerzo y allí tenemos que ir a buscar activamente a los rezagados». Ministra de Salud, María Begoña Yarza «Estamos en otra etapa de la pandemia, el mundo ha hecho esfuerzos en refuerzo, digamos que Chile ha hecho un esfuerzo adicional que el mundo, que es la segunda dosis de refuerzo, que es la que estamos señalando que hay 1,7 millones de personas con rezago y que nosotros vamos a ir a buscar activamemente», planteó Yarza.

De todas formas, Yarza planteó que «cuando hablamos de este periodo de la pandemia, también hablamos de que en este periodo, por ejemplo, hacer los esfuerzos de trazabilidad no tiene sentido, porque el virus es de una gran transmisibilidad y el periodo de incubación es muy corto; entonces, claramente la misma estrategia que hacíamos en 2020 y 2021, no es la que tenemos que privilegiar en 2022, ahora con BA.4 y BA.5».

«Para cada etapa de la pandemia tenemos que tener un grupo de estrategias adecuado a aquello. Chile es un ejemplo en vacunación, pero si miramos al resto del mundo en términos de vacunación de refuerzo, somos el líder mundial en refuerzo, tenemos un segundo refuerzo y allí tenemos que ir a buscar activamente a los rezagados», complementó.

Con todo, la ministra destacó que Chile actualmente está » casi en un 78% de vacunación con segundo refuerzo en adultos mayores de 18 años», y «con un 80% sería estupendo para tener una mejor cobertura, en eso estamos, ¿qué pide la OMS? 70% «, zanjó. ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com