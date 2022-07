Percepivano illecitamente reddito cittadinanza, 21 denunciati

Entornointeligente.com /

(ANSA) – ROMA, 10 LUG – Hanno percepito, pur non avendone diritto, il reddito di cittadinanza per un totale di circa 34.900 euro. Per questo I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante con il supporto dei colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Roma hanno denunciato a piede libero 21 persone, appartenenti a dodici nuclei familiari diversi. Gli indagati sono accusati di truffa in quanto hanno omesso di comunicare procedimenti giudiziari a loro carico (nell’ambito dei quali alcuni sono stati destinatari di misure precautelari e cautelari) e fornito false dichiarazioni sulla residenza o domicilio. (ANSA).

LINK ORIGINAL: La Voce d Italia

Entornointeligente.com