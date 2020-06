Perú y Francia unidos por la salud

Entornointeligente.com /

Contrato de Estado a Estado beneficiará a más de 3.4 millones de personas de las regiones de Cusco y Lima.

28/6/2020

Los gobiernos del Perú y Francia firmaron el contrato para el mejoramiento y/o ampliación de los servicios de salud de los hospitales Antonio Lorena de Cusco y Sergio Bernales de Lima, acuerdo de Estado a Estado que beneficiará a más de 3.4 millones de personas entre ambos proyectos. El Ministerio de Salud (Minsa) informó que este sistema se implementará mediante su Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis), que invertirá 19 millones 462,133.74 dólares para que las empresas Egis Batiments International y AP-HP International, designados por el Gobierno francés, ejecuten las respectivas obras. Transparencia El acto de la firma de contrato lo presidió el ministro de Salud, Víctor Zamora, quien destacó que esta modalidad de contrato garantiza la transparencia, ya que tendrá la supervisión de las instancias de fiscalización. A su vez, indicó que bajo la estrategia ‘La salud nos une’, el Minsa trabaja de manera articulada con los gobiernos regionales y locales del país, así como bajo el mecanismo de gobierno a gobierno, como es el caso de Francia. “El Ministerio de Salud marca un hito importante al suscribir este acuerdo para la ejecución de estos proyectos de gran envergadura que permitirán el mejoramiento de la capacidad resolutiva de ambos establecimientos de salud. Me siento honrado de estar presente en la firma de este convenio, que se hace en el contexto de esta pandemia que atraviesa el Perú”. El embajador de Francia, Antoine Grassin, agradeció la confianza del Minsa y expresó sentir una enorme satisfacción de ser parte de este acuerdo, cuyo principal objetivo es optimizar los servicios de salud de los hospitales de Lima y Cusco. “Este acuerdo representa una contribución a la mejora del sistema de salud mediante la cooperación”. El gobernador regional de Cusco, Jean Paul Benavente, dijo que el convenio para mejorar el hospital Antonio Lorena es un mensaje de lucha contra la corrupción y agradeció al presidente de la República, Martín Vizcarra, por solucionar este tema. “Lorena significa un mejor mañana. Solo espero que estos proyectos se ejecuten en los tiempos precisos para el beneficio de nuestra población cusqueña”. El servicio se prestará en un plazo total de 34 meses, contados desde el día siguiente del pago en efectivo del adelanto por parte del Pronis. Sin fallecidos Tres regiones ubicadas en la Costa, Sierra y Selva no registraron fallecidos relacionados con el covid-19 en días pasados, de acuerdo con el Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Minsa. Así, los hospitales de Amazonas no lamentaron decesos del 22 al 25 de este mes y Pasco tampoco registró fallecidos en la misma fecha, al igual que Tacna, ubicada al sur del país, precisó el director ejecutivo del CDC, César Munayco. Disminución El último reporte del Minsa precisa que la cifra acumulada de pacientes hospitalizados en el país por covid-19 asciende hasta el momento a 10,762, lo que significa 202 menos que el viernes, cuando totalizaban 10,964 . El comunicado detalla que el total acumulado de personas que dieron positivo al virus suma 275,989, mientras los fallecidos son 9,135, lo que representa 196 más que el día anterior. El número de altas hospitalarias creció a 7,848, es decir 210 más en relación con lo indicado el viernes, cuando fueron 7,638.

LINK ORIGINAL: El Peruano

Entornointeligente.com