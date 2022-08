Perú se mantendría como líder mundial en envíos de arándanos en el 2022

Entornointeligente.com /

«Este sería un importante resultado a fin de año, llenando de orgullo a todos los peruanos, principalmente a los agricultores. Nuestro país se viene posicionando como un líder en la exportación de frutas en la región. No olvidemos que somos también el primer exportador mundial de uva de mesa y el segundo de palta», comentó. También puedes leer: Agroexportaciones del Perú superarían los US$ 9,600 millones al cierre del 2022 Entre los productos que más crecieron en el primer semestre de este año destaca el arándano (fresco y congelado), con ventas al mundo ascendentes a 164 millones de dólares (crecimiento de 118.4%). Solo en junio, el Perú exportó arándano por 13 millones de dólares, un incremento de 197.9% en comparación con el mismo mes del año anterior. Actualmente, el importador más importante de nuestro superalimento en el mundo es Estados Unidos, seguido de Países Bajos, que se convirtió en el país que más demandó este producto en Europa. Asimismo, en ese mismo periodo, las compras de arándanos peruanos se triplicaron en Reino Unido y China. A lo largo de los años, el Mincetur viene desarrollando una política comercial basada en la apertura de mercados y la mejora de la competitividad de las exportaciones, que viene impulsando las agroexportaciones. Es importante recordar que nuestro país cuenta en la actualidad con 22 acuerdos comerciales suscritos. A nivel internacional, el Perú, viene impulsando la marca «Superfoods Perú», la cual viene dando a conocer al mundo la calidad, variedad y beneficios de la oferta peruana de alimentos. El año pasado, las exportaciones peruanas de arándano alcanzaron los 1,221 millones de dólares, un crecimiento de 17.2% en comparación con el 2020. El arándano forma parte de la familia de los berries (bayas o frutas del bosque), se cultiva, principalmente, en La Libertad y Lambayeque, pero también en los valles de Lima (Huaral y Cañete). Más en Andina: ???? La cocina piurana es una de las más sabrosas y variadas del Perú. Según los entendidos, el secreto de su éxito radica en la herencia culinaria ancestral, enriquecida con el mestizaje. Conoce los platos emblemáticos de esta región https://t.co/pjzjNPjCRf pic.twitter.com/vox3QKuhZA

