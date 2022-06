Perú queda fuera del Mundial tras caer en penales ante Australia

Entornointeligente.com /

La selección de fútbol de Perú quedó el lunes fuera del Mundial de Qatar al caer 5-4 en la tanda de penales ante Australia en el repechaje jugado en la ciudad de Doha, luego de igualar sin goles en los 90 minutos reglamentarios y en el tiempo extra.

En los penales, el arquero Andrew Redmayne tapó el remate decisivo a Alex Valera, luego de su ingreso en los minutos finales para atajar sólo en la tanda y montar un show sobre la línea de meta para desconcentrar a sus rivales.

«Solamente palabras de agradecimiento para los hinchas, que vino una multitud, no pudimos darle la alegría de clasificar al Mundial, así que muy dolidos», dijo tras el partido el DT de Perú, el argentino Ricardo Gareca.

Para Australia anotaron Aaron Mooy, Craig Goodwin, Ajdin Hrustic, Jamie Maclaren y Awer Mabil, mientras que para Perú marcaron Gianluca Lapadula, Alexander Callens, Renato Tapia y Edison Flores.

A tense first half. Who will triumph and book a spot at #Qatar2022 ? @Socceroos 🇦🇺 or @SeleccionPeru 🇵🇪? pic.twitter.com/vA0VLwZ8Wa

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 13, 2022

El meta Pedro Gallese tapó el primer remate de la serie a Martin Boyle, en tanto que Luis Advíncula estrelló el tercer disparo del equipo peruano en un poste, reseña Infobae

Con la derrota, el sueño peruano de llegar a su segundo Mundial consecutivo quedó trunco tras su vuelta a la máxima cita del fútbol en Rusia 2018 después de 36 años de ausencia.

Australia, que clasificó a su sexta Copa del Mundo en su historia y quinta consecutiva desde la competencia disputada en Alemania en 2006, integrará el Grupo D con Francia, Dinamarca y Túnez.

«Fue intenso, nunca estuve en una situación así. Hay que darle crédito a todos, no nos tenían en cuenta, nos rompimos el alma, estoy sin palabras, orgulloso de mis compañeros. Esto es para Australia», dijo Mitchell Duke tras la victoria en los penales.

El conjunto peruano accedió a la repesca con Australia al quedar en el quinto lugar en las eliminatorias sudamericanas, en las que Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay lograron su clasificación en forma directa.

En el partido jugado en el estadio Al Rayyan de Qatar, Perú intentó imponer su característico juego de control del balón, mientras que Australia propuso un juego más ordenado y físico, con momentos de presión alta sobre la salida rival.

Luego de un primer tiempo sin peligro sobre las porterías, Perú jugó más directo en el complemento y contó con aproximaciones al arco defendido por Mathew Ryan.

Australia aprovechó el quedo del conjunto inca en los minutos finales y respondió con remates de Aziz Behich y Ajdin Hrustic que que exigieron al meta Pedro Gallese.

En el tiempo extra, el seleccionado peruano recuperó el dominio y creó varias oportunidades, pero no tuvo puntería para romper el cero.

La ocasión más clara del partido fue al minuto 107 a través de un remate de cabeza de Edison Flores que dio en la base del poste izquierdo del arco y salió desviado.

Perú representó a la Confederación Sudamericana, mientras que Australia llegó a la repesca por la eliminatoria de Asia. (Escrito por Ramiro Scandolo en Buenos Aires. Editado por Javier Leira).

🇦🇺 Aussie Aussie Aussie! 🇦🇺

🦘The @Socceroos qualify for their fifth straight #FIFAWorldCup ! #WCQ pic.twitter.com/b3FOZ71iJC

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 13, 2022

𝑻𝒉𝒆𝒚’𝒓𝒆 𝒈𝒐𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒐 𝑸𝒂𝒕𝒂𝒓 🏆

The moment @Socceroos qualified for the #FIFAWorldCup ! 🇦🇺 pic.twitter.com/XTJ3fib9Yd

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 13, 2022

