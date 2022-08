Perú promete trabajar por el retorno de Chile y Venezuela a Comunidad Andina

Entornointeligente.com /

EFE | LA PRENSA DE LARA.- El canciller peruano, Miguel Rodríguez MacKay , se comprometió este lunes a trabajar para que Chile y Venezuela retornen a la Comunidad Andina ( CAN ), cuya presidencia pro tempore asumirá hoy el Gobierno de Pedro Castillo. «La patria andina necesita y requiere en este nivel de interdependencia que pueda fortificarse y por eso trabajaremos para que se produzca el retorno de Chile al seno de la CAN y también en su momento, cómo no, el retorno de Venezuela», dijo Rodríguez en la LI reunión del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, previa a la XXII Reunión del Consejo Presidencial Andino.

El ministro peruano también reclamó la incorporación de Argentina al grupo, un país que » está atravesado por los Andes como Chile «.

Venezuela abandonó la CAN en 2006, cuando el entonces presidente Hugo Chávez anunció el retiro de su país bajo el argumento de que Perú y Colombia habían firmado tratados de libre comercio con Estados Unidos.

Por su parte, Chile abandonó el grupo en 1976, bajo la dictadura de Augusto Pinochet, y actualmente es miembro asociado.

En este sentido, el canciller peruano explicó que «se han dado pasos» para fortalecer la integración y destacó «el estatuto migratorio que ya se cuenta, pero que tiene que visibilizarse» y «materializarse» para los habitantes de los cuatro países que componen el grupo: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

«Ese estatuto migratorio tendrá que ser el gran vector que haga real, como lo tiene la Unión Europea (UE), este realismo político de una integración de verdad, sin fronteras entre nuestros países», concluyó.

Tras un año de gestión, este lunes el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, otorgará la Presidencia pro tempore de la institución de integración andina a Pedro Castillo, con la presencia de sus homólogos de Bolivia, Luis Arce, y de Colombia, Gustavo Petro.

Fuente: EFE

Descarga nuestra app aquí o escanea el código QR

LINK ORIGINAL: La Prensa de Lara

Entornointeligente.com