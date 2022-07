Perú: Pedro Castillo se someterá a la justicia para esclarecer casos de corrupción

Entornointeligente.com /

El presidente de Perú, Pedro Castillo, afirmó que responderá por las cinco investigaciones abiertas en el Ministerio Público sobre corrupción. Peruanos se manifiestan a favor y en contra del actual gobierno el Día de la Independencia.

Lima — El presidente izquierdista Pedro Castillo informó el jueves que se someterá a la justicia para responder por los cincos casos que el Ministerio Público investiga por presuntos actos de corrupción en su gobierno.

Castillo dijo durante su mensaje por la celebración de los 201 años de independencia de Perú, que dirá la verdad y demostrará su inocencia.

«Y aún cuando se injuria a mi familia a diario, y se ofende la majestad de la presidencia de la República, me someto a la justicia para aclarar los delitos que se me pretende imputar, con respeto al debido proceso y no a la justicia mediática. Mi deber siempre es decir la verdad, tal como me lo enseñaron mis padres, por lo que colaboraré en el marco de la Constitución», indicó el jefe de Estado.

La fiscalía indaga a Castillo por los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en noviembre del año pasado. También por un presunto favorecimiento a una empresa para lograr un contrato con la petrolera del Estado peruano y por el supuesto plagio en su tesis de maestría. Otra investigación en curso alude a la licitación de un puente en la selva del país.

Más recientemente, la fiscalía investiga por un «presunto encubrimiento» para no atrapar a los prófugos de su gobierno, entre ellos a Bruno Pacheco, quien fue secretario personal de Castillo. En los últimos días, Pacheco confesó que el presidente dio la orden para facilitar su huida en marzo, cuando fue dictada su prisión preventiva por tres años. También dijo que hubo una red de sobornos para ascender a miembros de la Policía, según informaron las autoridades.

Peruanos protestan contra el gobierno del presidente Pedro Castillo durante el Día de la Independencia de Perú en Lima, el 28 de julio de 2022. Castillo admite «errores» y critica a la prensa Durante su discurso el jueves, Castillo hizo una autocrítica por la alta rotación de funcionarios en su administración. «Debo admitir que hemos cometido errores con algunas designaciones, así como brindar confianza a quienes se aprovecharon y se burlaron de ella», apuntó.

El gobierno del maestro rural ha designado a cerca de 60 ministros.

El jueves, Castillo aprovechó para criticar a la prensa: «Los medios de comunicación, en su mayoría, se han encargado de que nos mantengamos desinformados. ¿Acaso se difunde la información del crecimiento económico del Perú? ¿Se conoce que el Perú es el país que más ha crecido en la región?», cuestionó.

El comentario sobre la prensa llega semanas después del informe divulgado en junio por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el estado de la libertad de expresión en Perú, cuyo diagnóstico indicó la existencia de «un clima de tensión entre el Gobierno, el Congreso y los medios de comunicación. Diversas formas de violencia y hostigamiento contra periodistas» producto de la crisis institucional que se vivió en 2020 y por la campaña electoral del año pasado.

Partidarios del presidente peruano Pedro Castillo se manifiestan durante el Día de la Independencia de Perú en Lima, el 28 de julio de 2022. Promesas recientes Entre las promesas para el segundo año de gobierno, el presidente peruano indicó el jueves que otorgará un bono alimentario para las personas más vulnerables, se trabajará en una reforma del sistema de pensiones, su gobierno fortalecerá entidades estatales que velen por los derechos de las mujeres y habrá un aumento de la inversión en los programas sociales.

Durante su discurso, Castillo no aludió a su exministro de Transportes, Juan Silva, ni a su sobrino Fray Vásquez, quienes se encuentran también prófugos después que la fiscalía los nombró en los supuestos actos de corrupción del gobierno.

Este hecho desató la reacción de la oposición que comenzó a llamarlo «corrupto» y a exigirle la renuncia al mandatario en la sala de sesiones del Parlamento.

0:00 0:01:11 0:00 Descargar 240p | 2,8MB 360p | 4,4MB 480p | 8,0MB 720p | 16,5MB 1080p | 23,4MB En las calles de Lima también hubo movilizaciones a favor y en contra del gobierno.

Sondeos de opinión muestran que Castillo cuenta con una desaprobación de alrededor del 80 %.

