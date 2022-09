Perú organizará torneos de judo que brindan puntos para Santiago 2023 y París 2024

Entornointeligente.com /

El Open Panamericano Lima 2022 es un torneo que tiene el apoyo y subvención económica del IPD y que suma puntos para que los judokas logren su tan ansiada clasificación a los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y a los Juegos Olímpicos París 2024. La Copa Panamericana Junior y Cadete, posiciona a los atletas de estas edades en el ranking mundial. Es importante destacar el gran trabajo de la Federación Deportiva Peruana de Judo (FDPJ), liderado por María Martínez Murciego, en los últimos años en la realización, producción y difusión de grandes eventos internacionales. En el mes de abril se realizó con éxito en nuestro país el Panamericano y de Oceanía, en las categorías cadete, junior y senior Lima 2022. «Es un honor para nosotros ser sede de eventos en el circuito de la Federación Internacional. En nombre de la Federación Peruana de Judo, me complace invitarlos a participar de las Copas Panamericanas Cadete y Junior que sumaran puntos importantes en el ranking mundial de estas categorías. Así como del Open Panamericano que permitirá a nuestros atletas acumular puntos en el ranking de clasificación rumbo a los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y los Juegos Olímpicos Paris 2024» , señaló María Martínez, presidenta de la FDPJ con miras al inicio a tan importante torneo que reunirá a los mejores exponentes de judo continental en suelo peruano. Martínez Murciego hizo hincapié en todas las precauciones que tomará la FDPJ en la realización del evento, ya que aún estamos en medio de una pandemia. «Estos eventos se realizará en la ciudad de Lima del 14 al 18 de setiembre de 2022, como anfitriones estamos trabajando para asegurar todas las medidas necesarias que garanticen la salud de la familia del judo y así lograr que todos disfruten su estadía con nosotros». La Federación Deportiva Peruana de Judo agradeció el apoyo de los entes internacionales del Judo por confiar en la organización del Panamericano y Open a nuestro país. «Queremos agradecer a la Confederación Panamericana de Judo y a la Federación Internacional de Judo por su apoyo y confianza para la organización de estos eventos en Lima. ¡Nuestros mejores deseos de buena salud y espíritu fuerte para todos los participantes, bienvenidos a Perú!», finalizó María Martínez. El evento realizado por la Federación Deportiva Peruana de Judo, que recibe subvenciones económicas del Instituto Peruano del Deporte, se inicia el 14 de setiembre con las competencias de Cadetes, al día siguiente el Torneo Junior. El 17 y 18 de setiembre se desarrollará el Open Panamericano. La FDPJ ya ha realizado eventos panamericanos de primer nivel el 2020, 2021 y 2022 (Open, Copa Continental entre otros) cuidando sobre todo la producción y la burbuja sanitaria para no tener deportistas contagiados de covid. Más en Andina: ?La derrota de 3-0 sufrida por el FBC Melgar ante Independiente del Valle (IDV) hace que los «rojinegros» busquen la remontada en el partido de vuelta por las semifinales de la Copa Sudamericana. https://t.co/LbJGZrwL9V Bernardo Cuesta asegura que la remontada no es imposible. pic.twitter.com/G55Y66vKUY

Publicado: 1/9/2022

