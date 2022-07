Perú mostró lo mejor de su cultura ante más de 90 países en evento de la OMPI

Entornointeligente.com /

Según Pedro Bravo, representante permanente alterno de Perú ante los organismos económicos con sede en Ginebra, la presentación sirvió para que el país vuelva a estar en la mira de empresarios, inversionistas y representantes de más de 90 países en temas económicos. «Perú se volvió a lucir en Ginebra en pleno evento de multilateralismo, difundiendo una buena imagen y logrando atraer miradas de diversos empresarios externos», afirmó Bravo en declaraciones a Agencia Andina . Asimismo, aseguró que la exhibición ha contribuido no solo a promover la visita al país sino a generar mayor interés por conocer la situación jurídica en cuanto a protección de propiedad intelectual. Lea también: Congreso: Cronograma para elección de Defensor del Pueblo continúa desarrollándose «Esta presentación ha sido fundamental y muy bien saludada. Facilitará que las empresas e inversionistas extranjeros no solo piensen en aranceles o el tema comercial que ya tienen resuelto por los acuerdos, sino que también su propiedad intelectual va a estar protegida tras los compromisos alcanzados durante las reuniones de la asamblea de la OMPI», precisó. Perú se incorporó en cinco nuevos instrumentos de la OMPI relativos a clasificación de denominación de origen, lo que permitirá fortalecer la imagen del país frente a empresarios extranjeros en cuanto a protección de derechos de propiedad intelectual. «Lo que nosotros hemos tratado de decir con todo esto es que no solamente damos facilidades comerciales sino también protegemos la propiedad intelectual, innovación. Estamos comprometidos con esto y esto va a servir para la inversión», aseguró Bravo. Bienes destacados Entre los productos dados a conocer destacaron el pisco, el maíz blanco gigante Cusco, el pallar de Ica, la cerámica Chulucanas, entre otros, además de más de una hora de música y danzas del folklore peruano, acompañada de la degustación de platos peruanos como el cebiche, el ají de gallina, la causa y la papa a la huancaína en la sede central de la OMPI en Ginebra (Suiza). Día del Pisco La exhibición peruana también permitió destacar los avances en la denominación de origen «pisco» en el marco de las celebraciones por el día de la bebida bandera este 24 de julio. «Los espectadores ahora saben que el pisco no es solo un tema comercial, sino también que se nos ha permitido dar a conocer que detrás de esto hay toda una historia, un bagaje cultural extenso que ha sido puesto en evidencia ante los ojos del mundo», indicó Pedro Bravo. Dato El director general de la OMPI, Daren Tang, se ha comprometido en realizar una visita oficial a Perú en octubre de este año, en el marco de la Reunión regional de presidentes de organismo de propiedad intelectual de América Latina y el Caribe. Según Pedro Bravo, es una muestra de la confianza de los organismos multilaterales con respecto al Perú, al igual que con la visita efectuada por la secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), Rebeca Grynspan, y la de la Alta Representante para la Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Promperú financió la exhibición y la celebración gastronómica en un esfuerzo conjunto con el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), la OMPI y la Misión del Perú en Ginebra. (FIN) GDS/VVS JRA Más en Andina: Presidente Pedro Castillo garantiza apoyo para la modernización de la Fuerza Aérea https://t.co/TTNnAkDxvd En ceremonia por el día por aniversario de la inmolación de Abelardo Quiñones y el día de la FAP pic.twitter.com/YrESMt5NsH

