Perú | Ministro de Defensa se rehúsa a salir del cargo

El flamante José Gavidia , Ministro de Defensa, se pronunció acerca de su posible salida por las distintas denuncias que se han dado en su contra, sin embargo, esto se agudiza luego de conocerse el uso del avión de la Marina de Guerra del Perú para trasladar a sus tres hijas a Huánuco en marzo.

En la misma línea, se reafirmó al asegurar que seguirá trabajando en su cargo hasta el presidente, Pedro Castillo, lo retire del puesto. A esto le sumo que, si llegara a confirmarse que es culpable de algún delito, él lo asumiría.

«(¿Usted está pensando renunciar?) No. Yo trabajaré hasta el último día que el señor presidente quiera que yo lo acompañe. Si esto que estoy pasando es por defender a mi país y por estar con mi familia, yo no tengo ningún problema en asumir las responsabilidades que determinen los órganos jurisdiccionales. Eso es lo que nos corresponde, no podemos evadir a la justicia, no podemos evadir nuestras responsabilidades», declaró para Canal N .

El ministro de Defensa , manifestó que entre las cosas que mas le preocupan son sus hijas que se vieron implicadas en el tema, pues solo cumplía con sus funciones del trabajo.

«Si es que yo he cometido alguna falta o algún delito, que se tipifique y que se determine si esto ha existido o no. Pero lo que más me duele son mis hijas. Ellas me dicen: ‘papito, no nos hemos ido a pasear’. Eso me indigna de todo corazón» a seguró.

«Si yo hubiera sabido que eso está prohibido de que yo he estado utilizando uno recursos para irme con ellas. El avión estaba destinado para ir a Huánuco, mis hijas no le quitaron el lugar a nadie. Los gastos los asumí yo. No pensé que era algo irregular», finalizó

Cabe mencionar que, realizó diligencias en la sede del Ministerio de Defensa para realizar las investigaciones preliminares contra el titular de defensa, ya que uso el avión de la Marina de Guerra para uso personal.

Fecha de publicación: 2022-07-15

