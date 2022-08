«Perú impulsará una Comunidad Andina descentralizada con énfasis en aspectos sociales»

Entornointeligente.com /

El presidente peruano, Pedro Castillo, se estrenará en la cabeza de la CAN para el periodo 2022-2023 en reemplazo de su homólogo ecuatoriano, Guillermo Lasso, quien culmina su gestión con dos «importantes» avances en materia de turismo y telecomunicaciones. Los países miembros de la CAN (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) aprobaron recientemente el proyecto «Caminos Andinos» para impulsar la integración regional mediante el turismo, ¿qué impacto prevé que tenga? Es una iniciativa que tiene como propósito rescatar ese vestigio que nuestras generaciones anteriores, sobre todo las culturas ancestrales, han trazado y que tiene una ruta geográfica desde prácticamente la Patagonia hasta la Sierra Nevada de Santa Marta. Tiene como propósito, además, venderle al mundo lo que nosotros somos en riqueza sociocultural, en riqueza de orden ambiental y ecoturístico. Están las rutas que muchos podrían decir que son conocidas, pero, además de esas, muchas otras nuevas que van a ser exploradas (…) y que van a permitirnos que muchos turistas (…) incrementen su destino en la Comunidad Andina. Estas son medidas que ayudan a, mucho más rápido, ponernos en el camino de la recuperación. Nosotros pasamos de recibir 13,5 millones de turistas en el año 2019 a un punto bajo de 9,6 el año pasado. También se actualizaron lineamientos para proteger los derechos de los usuarios de telecomunicaciones. Eso, después de que entrara en vigencia la liberación de los costos del roaming internacional, ¿cómo ha visto su evolución? Son dos normas. La primera (…) benefició al bolsillo directo de 112 millones de ciudadanos andinos, que fue el desmonte de los lesivos cobros de las llamadas internacionales. Esto implica que una persona estando en Perú pueda llamar a Colombia, Ecuador o Bolivia sin ninguna tarifa adicional. (Después) determinamos un estatuto de defensa de los usuarios de las telecomunicaciones. Lo hemos aprobado recientemente convirtiéndose en una especie de hito en la Comunidad Andina. Es una norma novedosa, supranacional y de obligatorio cumplimiento y de prevalencia. Es pionera en algunos aspectos en todo el continente americano porque conlleva la protección de los derechos de la inviolabilidad de la data personal, incluso genera unos preceptos para la garantía del acceso a la neutralidad de la red. Los operadores tienen hasta dos años para hacer los ajustes (…) a su sistema de software para que se respeten los derechos de los usuarios. En 2021 entró en vigor el Estatuto Migratorio Andino, ¿qué balance hace del primer año? Este es un estatuto al lado de la zona de libre comercio, al lado de la carta ambiental andina. Se constituye también en un hito de este capítulo moderno de la CAN. ¿Hay cifras disponibles para entender su impacto? Este estatuto va a ser fundamental a la hora de definir más adelante otras normas que queremos crear como la de la movilidad académica o la homologación laboral. Esto es que un título universitario, expedido por cualquier universidad andina, pública o privada, valga igual en cualquier lugar sin necesidad de hacer convalidaciones, apostillas, etc. y que en el tema laboral, las condiciones de prestación de servicio con seguridad social sean homologadas en cualquier país. Con la diáspora venezolana no aplica porque por ahora Venezuela está excluida de la CAN por una decisión que en el año 2006 tomó el Gobierno venezolano con el presidente (Hugo) Chávez. Pero, por supuesto, que hacia adelante nosotros tenemos la esperanza de que estas condiciones también puedan llegar a cambiar y tengamos un efecto también incluyente con ellos. Recientemente, varios países de la CAN han dado un giro hacia la izquierda, ¿cree que este fenómeno puede tener algún impacto en la integración del organismo? Primero, no le es dable al secretario general si estamos en izquierdas o derechas sino que la tarea nuestra es cumplir con el mandato fundacional de hace 53 años, que es proveer todas las medidas auspiciadas y debidas y regentadas por nuestros países para darle calidad de vida a los ciudadanos andinos. Segundo, es tarea del secretario general y de la institución apoyar las políticas que nuestros gobiernos determinen y que además son rotativas (porque) cada gobierno ejerce durante un año la Presidencia pro tempore. Tercero, porque estos asuntos de política solo comprometen al fuero del jefe de Estado de cada uno de los países. Perú debe reemplazar este año a Ecuador en la Presidencia pro tempore de la CAN. ¿Cuándo asumirá y cuál será su agenda? Está proyectado poder realizar (la transferencia) la tercera o cuarta semana de este mes de agosto. Hemos tenido ya tres talleres (…) además tuve la oportunidad de conversar con el presidente (Pedro) Castillo sobre algunos aspectos importantes de cómo vamos a materializar la agenda que ha confeccionado la presidencia pro tempore de Perú. ¿Nos puede adelantar algunos de los principales lineamientos? Hay aspectos sociales sobresalientes, hay temas de comercio importantes, hay asuntos de infraestructura y por supuesto también una dinámica distinta que vamos a hacer. Va a haber una CAN que va a las regiones, por ejemplo he planteado ir a Tumbes (norte) probablemente a hablar del Estatuto Migratorio Andino (…) ir a Arequipa (sur) a hablar de asuntos de industria. Hacer una CAN descentralizada al interior del país para fortalecer mucho la presencia y también para hacer un poco esta dinámica de acompañamiento al estilo del Gobierno que está presidiendo el presidente Castillo aquí en Perú. Agencia Efe : todos los derechos son reservados. 