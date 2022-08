Perú estará entre los tres países de mayor crecimiento en Sudamérica el 2022 al 2026

Entornointeligente.com /

«En el periodo 2022-2026, Perú estará entre los primeros lugares. Claro, cualquier podría decir, qué tiene de importante que el Perú tenga un nivel de tasa de crecimiento que lo ubique en el tercer lugar, respecto al conjunto de Sudamérica», indicó. «En ese sentido, creo que es un elemento para decir que las cosas no las estamos haciendo tan mal y no hablo de esta administración, porque esto es una cosa que comienza desde mucho antes», agregó. Durante la presentación del Marco Macroeconómico Multianual 2023-2026, Kurt Burneo resaltó que brinda optimismo la proyección de que Perú pueda estar entre las economías de la región que registrará un mayor crecimiento económico en los próximos años. «Definitivamente es un elemento que puede alimentar un optimismo razonable, a pesar de que todos los problemas que tenemos», manifestó. En el periodo 2022-2026, según las proyecciones mostradas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Colombia (3.6 %) lideraría el crecimiento económico de Sudamérica, seguido de Bolivia (3.4 %), Perú (3.3 %), Uruguay (3 %), Ecuador (2.4 %), Argentina (1.8 %), Chile (1.7 %) y Brasil (1.5 %). Incluso México tendría una expansión promedio de 2.7 %, por debajo de la economía peruana. Asimismo, el reciente Marco Macroeconómico Multianual presentado por el MEF proyecta la siguiente senda de crecimiento para el producto bruto interno (PBI) peruano: 2022 (3.3 %), 2023 (3.5 %), 2024 (3.4 %), 2025 (3.3 %) y 2026 (3.2 %). «El sector externo no nos ayuda para la reactivación económica. En la parte local, el pronóstico del 2022 es crecer 3.3 % y en el 2023 expandirnos 3.5 %, tasas que deberíamos tratar que sean más altas», sostuvo Kurt Burneo. Más en Andina: Sostenibilidad fiscal del Perú permite más espacio para gasto productivo ?? https://t.co/p7xJuB3LHN ?? Perú paga uno de los intereses más bajos entre países emergentes y de América Latina. pic.twitter.com/I7Ygm0Jzbk

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 26, 2022 (FIN) CNA/JJN GRM Publicado: 27/8/2022

