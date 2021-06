Perú enfrenta hoy a Ecuador con la mirada puesta en los cuartos de final

Entornointeligente.com / El técnico Gareca sabe que el rival del frente no será una pera en dulce y es que se trata de un oponente que llega a este partido con ansias de revancha por lo sucedido la última fecha de eliminatorias al Mundial Catar 2022, en el que Perú lo derrotó en su mismo feudo en Quito. El Tigre apuesta a potenciar a jugadores como Sergio Peña, y dar apoyo a un Gianluca Lapadula que despertó expectativas de goles ante la ausencia del irreemplazable Paolo Guerrero. También está el aporte de los experimentados Yoshimar Yotún y André Carrillo, incombustibles del equipo. No obstante que las estadísticas de enfrentamiento entre ambas selecciones en Copa América favorecen a la Blanquirroja -se han enfrentado en doce oportunidades, con ocho triunfos para los peruanos, tres empates y una victoria para la Tricolor- los jugadores nacionales afrontarán este encuentro con la cautela de siempre, ya que en los últimos tres precedentes terminaron en dos empates y un triunfo de Ecuador, por lo que Perú no vence a su vecino del norte en el torneo sudamericano de selecciones desde 1963. En 1987, las dos selecciones igualaron a un gol en la fase de grupos, en un encuentro donde Ecuador se puso en ventaja con un gol de Hamilton Cuvi y Perú lo igualó en los minutos finales con un tanto de Eugenio La Rosa. No fue hasta 1995 cuando la Tricolor logró el primer triunfo de su historia sobre Perú en Copa América al imponerse por 2-1 también en la fase de grupos. El último precedente en la Copa se remonta a 2016, con un empate a dos goles en el que los peruanos se pusieron en ventaja por 2-0 con tantos de Christian Cueva y Edison Flores, pero los ecuatorianos igualaron por medio de Énner Valencia y Miler Bolaños. ¡ @LaTri y la @SeleccionPeru están listos para mañana! Así fueron los entrenamientos de los dos equipos hoy en Goiânia ???????? #VibraElContinente #CopaAmérica Equador e Peru estão prontos para amanhã! Assim foram os treinos das duas equipes hoje em Goiânia ???????? #VibraOContinente pic.twitter.com/BiYiWn9mte

— Copa América (@CopaAmerica) June 22, 2021 Necesidad de ganar Sacando a Brasil, el dueño de casa que suma seis puntos en dos partidos y que ya está clasificado, los demás equipos del Grupo B tienen chances de acceder a la siguiente fase. Pero el fantasma de ser el único equipo que quede fuera de competencia en la serie que da cuatro lugares a cuartos es una mochila que nadie quiere cargar. En tierras brasileñas, Ecuador arrancó con derrota por 1-0 ante Colombia y empate 2-2 frente a Venezuela, suma apenas una unidad y cierra el grupo ante la ‘verdeamarela’ de Neymar. Con ese panorama, un triunfo ante los “incaicos” le es impostergable. Y deberá lograrlo sin su máxima figura, Enner Valencia, suspendido por doble amonestación. Michael Estrada sería su reemplazante. Los dirigidos por el argentino Gustavo Alfaro tienen las horas contadas en la Copa si no recuperan rápido la autoestima que han ido dejando por el camino en los últimos meses. El entrenador lo sabe, pero es optimista. ?? ¡En Exclusiva! “Yoshi” nos cuenta algunos detalles de Gianluca Lapadula. ??? Además, hablamos con el último capitán de la @SeleccionPeru ???? sobre sus 100 partidos. Mira el video completo desde la app FPF Play. pic.twitter.com/TV7lN9pKsr

— Selección Peruana ???? (@SeleccionPeru) June 22, 2021 (FIN) AFP/JSO Publicado: 23/6/2021

