Perú cuenta con fortalezas para sobrellevar entorno internacional, afirman economistas

De acuerdo con el consultor internacional César Peñaranda, una de las fortalezas de la economía peruana consiste que se mantiene relativamente sólidos los fundamentos macro. «Mientras se mantenga sólidos los fundamentos macro, ello le permitirá a nuestra economía seguir creciendo y que ello pueda ayudar, en cierta medida, a enfrentar los problemas internos que fundamentalmente son pobreza y desempleo», declaró a la Agencia Andina. No obstante, el también economista considera que en este momento lo que más preocupa a todos los países desarrollados es la inflación que está reportando un ritmo elevado y el efecto que ello puede tener en la producción mundial. «El incremento sostenido de la inflación ha determinado que los bancos centrales de Estados Unidos, Europa y el resto de países empiecen a subir sus tasas de interés con lo cual se hace más caro el crédito y los préstamos para las inversiones. Ello complica el avance de las economías», aseveró. Comercio exterior Por su parte, la directora de la carrera de Economía y Negocios Internacionales de la Universidad ESAN, Jubitza Franciskovic, considera que una de las principales fortalezas del Perú es la política monetaria desplegada por el Banco Central de Reserva (BCR). «Es una fortaleza que nos ha permitido controlar la inflación y mantener las tasas de interés dentro de unos márgenes adecuados», manifestó. Señala como otra fortaleza al conjunto de acuerdos comerciales suscritos por el Perú lo cual favorece el crecimiento de las exportaciones. «Todo lo que favorezca al intercambio comercial internacional de bienes y servicios es una fortaleza que se debe seguir fomentando», aseveró. Mencionó que la minería es una fortaleza en la que se debe poner más atención promoviendo nuevas inversiones para el desarrollo de proyectos. «Adicionalmente, se debe mirar con más atención a la Amazonia peruana para promover la actividad maderera, además de promover sus otros potenciales», comentó. Solidez fiscal En tanto, el profesor de Economía de la Universidad del Pacífico Marco Ortíz, manifestó que en esta coyuntura internacional una fortaleza de la economía peruana es la solidez fiscal. «Hay que reconocer que después de un par de años en que llegó la pandemia que se afrontó con una fuerte expansión del gasto fiscal y aumento de la deuda pública, esta brecha fiscal se ha cerrado», dijo. Explicó que rápidamente se logró recomponer el espacio fiscal y que eso es saludable para nuestra economía. «Si bien hay otros temas pendientes, el Perú en términos de fortaleza tiene un espacio fiscal que es una combinación de haberse recuperado rápido de la pandemia reduciendo el déficit a niveles bastante manejables y de haber comenzado esa situación con un punto de endeudamiento externo público bastante bajo», aseveró. Explicó que ello nos da espacio a diferencia de otras economías que están con más problemas que nosotros en términos de deuda sobre el PBI. «A ellos solo les quedará recurrir a una reforma fiscal, lo que en estos momentos y en esta coyuntura no es algo que un hacedor de políticas quisiera hacer», comentó. ¿Hacia una recesión global? Para el economista César Peñaranda si la economía mundial va a una recesión global ello dependerá de cómo afronten la situación Estados Unidos y China. «Los ojos del mundo están atentos a lo que pueda suceder con estas economías», comentó el consultor internacional. Por su parte, Jubitza Franciskovic estima que no habrá una recesión mundial. «Lo que vemos es un retraso en las actividades económicas a consecuencia de la pandemia por el covid-19». Refiere que en otros momentos de la historia las recesiones han tomado desprevenidos a los países, y sin información. «Pero ahora todas las economías importantes, a las que nosotros exportamos, tienen información mucho más adelantada y con modelos matemáticos actualizados», dijo. Mencionó que si hubiera nuevas pandemias se ha desarrollado una capacidad de reacción rápida por parte de los científicos con investigación médica. En tanto, Marco Ortíz considera inminente una recesión económica mundial. «Estamos encaminados hacia una recesión mundial. Los países como Estados Unidos están observando justamente el impacto de una política monetaria más severa en el ciclo económico», asevera. Mencionó que los paquetes de ayudas que tenían los gobiernos durante la pandemia se están abandonando porque justamente estamos saliendo de esa situación. «La combinación de una política fiscal más débil con una política monetaria más severa está afectando la economía en general. Ahí hay un dilema entre política fiscal y monetaria», afirma. Más en Andina: ??La segunda reforma agraria planteada por el Gobierno tiene como prioridad beneficiar a la agricultura familiar, sostuvo la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). ?? https://t.co/6wZpWsH0D3 ??Por Christian Ninahuanca pic.twitter.com/95rcUk7LJI

