Perú confirma primer deceso de paciente con viruela símica

El Ministerio de Salud de Perú informó este lunes que el Hospital Nacional Dos de Mayo confirmó el deceso de la primera persona positiva a viruela símica en ese centro asistencial de Lima (capital).

Se trata de un paciente masculino de 45 años con antecedentes de virus de inmunodeficiencia humana (VIH), que ingresó a la unidad de salud el pasado 27 de julio, tras meses sin recibir tratamiento por su enfermedad de base y con diagnóstico de shock séptico, agravado por el padecimiento de viruela del mono.

El director de la entidad sanitaria, Eduardo de Farfán, informó que el paciente arribó «sumamente grave» al hospital, como consecuencia del shock séptico, que puede causar cualquier tipo de germen cuando el paciente ha desarrollado la enfermedad del Síndrome de Inmunodeficiencia Humana (Sida).

�� El Ministerio de Salud informa que aumentó a 305 los casos confirmados de #ViruelaDelMono , que corresponden a 9 regiones del Perú, todos los pacientes vienen recibiendo asistencia médica, se registraron 91 altas médicas y se está realizando la identificación de contactos. pic.twitter.com/kfvoR3OFZv

— Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) August 1, 2022 «El paciente llegó sumamente grave, con lesiones a nivel de piel, tenía varias puertas de ingreso de gérmenes, tenía también un problema pulmonar, razón por la cual se le manejó a nivel de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), se le entubó, pero estaba sumamente infectado», manifestó el máximo directivo de la unidad asistencial peruana.

Farfán explicó que el fallecimiento no se debió a la viruela símica, a la que catalogó como «otro factor» en un paciente que ya tenía otros padecimientos. El galeno precisó que el deceso se habría debido en su mayoría al shock séptico, una reacción del organismo humano ante una infección que compromete su adecuado funcionamiento, y del que derivan complicaciones respiratorias.

Desde el pasado 20 de mayo y hasta el 31 de julio, el Minsa ha reportado al menos 305 casos de pacientes positivos a la viruela del mono, en nueve regiones de la geografía del país suramericano: Callao, Cusco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Piura y Tacna.

Total monkeypox death recorded in the last 72 hours:

Spain ����: 2

Brazil ����: 1

India ����: 1

Ghana ����: 1

Peru ����: 1

All the above death came in just 3 days while there were 0 deaths recorded for the first 3 months.

— Monkeypoxtally (@Monkeypoxtally) August 1, 2022 Según el ente, el área metropolitana de Lima ha reportado 262 casos, dos en Lima provincias, 20 en el Callao, 12 en la Libertad, tres en Ica, dos en Cusco, y un caso en Tacna, Loreto, Piura y Junín.

Hasta el momento, todos los pacientes han sido atendidos por las autoridades sanitarias, se ofrece seguimiento a los contactos, y se han producido 91 altas médicas.

