Perù: Castillo definisce «illegale» perquisizione sua sede

Entornointeligente.com /

LIMA. – Il presidente della Repubblica peruviano, Pedro Castillo, ha denunciato come «illegale» la perquisizione della sua residenza ordinata ieri dalla Procura generale, invitando «le forze democratiche di tutto il paese a unirsi per difendere lo stato di diritto».

</div

Attraverso un messaggio alla Nazione, scrive l’agenzia di stampa Andina, il presidente ha avvertito che «c’è un settore (della politica e della società) che trama per destabilizzare l’ordine democratico in Perù». «Chiedo – ha poi ribadito – alle forze democratiche, uomini e donne peruviani, di unirsi in difesa dello stato di diritto, dell’ordine democratico e della volontà popolare». Loro, ha proseguito, «possono avere i mezzi, possono avere i soldi, ma non hanno le persone».

</div

Castillo ha quindi aggiunto che è stato eletto presidente del Perù in un processo elettorale pulito e trasparente, ma che c’è gente che si ostina a «ignorare il volere del popolo». «I peruviani – ha quindi detto – sono testimoni della continua attuazione di un piano mediatico che mira a prendere il potere illegalmente e incostituzionalmente. E così il palazzo del governo, e la casa presidenziale, ancora una volta, sono stati violati con una incursione illegale».

Ieri, per ordine della giustizia, un gruppo di agenti della Procura e della polizia nazionale hanno perquisito la residenza presidenziale cercando di arrestare Yenifer Paredes, cognata del capo dello Stato, accusata di corruzione.

LINK ORIGINAL: La Voce d Italia

Entornointeligente.com