Perú busca recibir apoyo de Japón en temas de seguridad y salud en el trabajo

Así lo manifestó durante la reunión que sostuvo con el representante diplomático, en la que intercambió ideas respecto a la cooperación bilateral con ese país, así como temas políticos en general. Refirió que el tema de la seguridad y salud en el trabajo, es una de las líneas a que se encuentra abocada su gestión, a pedido del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Alejandro Salas enfatizó que para nuestro gobierno es importante continuar las excelentes relaciones con el gobierno del Japón, a fin de aprender de las políticas que aplica ese país en beneficio de su clase trabajadora. «Este es el gobierno de los trabajadores», subrayó. Por su parte, el embajador del Japón en el Perú, Katayama Kazuyuki, manifestó el apoyo de su gobierno al Poder Ejecutivo, en general, y a la gestión del ministro Salas Zegarra, en particular, en temas de trabajo y empleabilidad. El diplomático japonés recordó, en ese sentido, los 30 años de cooperación bilateral que brinda su país al Perú en este tema específico. Afirmó que su gobierno busca continuar con esta asistencia financiera no reembolsable, con el propósito de continuar fortaleciendo las relaciones entre ambos países. El embajador Katayama Kazuyuki destacó las buenas relaciones del Japón con el gobierno del presidente Pedro Castillo, al enfatizar que el Mandatario estuvo presente en la entrega de un lote de ambulancia que donó su país al Perú. Tras expresar el saludo del Jefe de Estado hacia el diplomático japonés, el ministro Salas Zegarra agradeció el apoyo del gobierno del Japón y enfatizó que se mantendrán los lazos de amistad y cooperación entre ambos países. Más en Andina: ¿Sabías que los viajeros pueden endosar el pasaje que no usen de sus vuelos de ida y vuelta? Te contamos los detalles ?? https://t.co/XrgTWkmsCJ pic.twitter.com/YyvevclXWZ

Publicado: 3/10/2022
(FIN) NDP / MDV

