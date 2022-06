Perú-Australia: Así formará la Blanquirroja con Christofer Gonzáles en el radar

Entornointeligente.com /

Durante la preparación del último domingo Yotún, quien lleva días cumpliendo actividades diferenciadas por molestias musculares, presentó problemas que le impidieron trabajar con el resto del grupo. A pesar de que el técnico Ricardo Gareca se mostró optimista ante las posibilidades de que el centrocampista del Sporting Cristal pueda alinear hoy en el choque con los australianos, eso no podrá ser porque no recibió el visto bueno de la parte médica para iniciar las acciones. «Con Yotún, esperaremos a mañana (hoy). Creemos que llegará bien al partido. Vamos a esperar para ver cómo está y tener una palabra final. De ahí resolveremos», comentó el Tigre previo al encuentro. Sobre la posibilidad de que Christofer Gonzáles juegue, Gareca se mostró confiado en la capacidad del volante de Sporting Cristal. «En caso que Yotún no esté, vamos a ver, Christofer es un jugador muy reconocido por nosotros y es una opción muy viable para nosotros tener en cuenta. En este aspecto los muchachos todos están muy preparados», agregó el estratega nacional. No obstante de este cambio a última hora, la selección peruana se encuentra motivada para afrontar hoy el encuentro de repechaje intercontinental ante Australia, que le brindaría el cupo al Mundial Catar 2022, la segunda clasificación consecutiva a una Copa del Mundo. La oncena peruana que saltará al gramado del Estadio Ahmed bin Ali será la siguiente: Pedro Gallese, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Miguel Trauco, Renato Tapia, Christofer Gonzáles, Sergio Peña, André Carrillo, Christian Cueva y Gianluca Lapadula. ¡Preparados! ???? Nuestra @SeleccionPeru ???? quedó lista para enfrentar a @Socceroos ???? el día de mañana. Nota de prensa y galería ?? https://t.co/wLWUHSCQXq #UnidosSomosMásFuertes #ArribaPerú ???? pic.twitter.com/SwDBjiPDyx

— Selección Peruana ???? (@SeleccionPeru) June 12, 2022 (FIN) JSO Publicado: 13/6/2022

