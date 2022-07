Perú: aumentan empresas que protegen sus bienes intangibles

Entornointeligente.com /

«Cuando una empresa no custodia debidamente sus bienes intangibles, pone en riesgo sus ventajas frente a su competencia», reveló Claudia Fernandini, ejecutiva de la consultora internacional Mertz Perú. La especialista afirmó que los activos intangibles identificados y protegidos -que surgen de los conocimientos, habilidades y creatividad de las personas-, pueden ser tan eficientes y efectivos a tal punto que generan grandes utilidades. «En una oportunidad, permitió a un cliente de Mertz vender su secreto empresarial en aproximadamente 3 millones de dólares», puntualizó. «El secreto empresarial es información no divulgada sobre una actividad productiva, industrial o comercial; por ejemplo, la tecnología para crear un nuevo dispositivo médico, la adaptación de una máquina que fabrica zapatillas o el proceso de un nuevo insumo ecológico para diseñar telas», explicó Fernandini. En este rubro, también está la información financiera: base de datos de clientes, maquinaria personalizada, algoritmos, fórmulas, ingredientes; estructura de costos y estrategia de precios, entre otros. Entre los años 2019 y 2021, según cifras de Mertz, el secreto empresarial creció en más del 120% y alrededor del 70% de sus servicios fue información tecnológica, como pueden ser los insumos y etapas del proceso de fermentación de una cervecería artesanal; nuevas tecnologías para extraer minerales en menos tiempo y con menor contaminación o las técnicas de uso de fertilizantes naturales en una compañía agroindustrial. Actualmente, en Perú los sectores que destacan en la protección de información tecnológica, son la minería con 25%, y biotecnología (alimentos, agroindustria, variedades vegetales) con 35%, señalan proyecciones de Mertz Perú. En el 2021, el estudio «Derechos de Propiedad Intelectual y Rendimiento Empresarial», realizado por la Oficina Europea de Patentes y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, reveló que cuanto más consistente es la cartera de derechos de propiedad intelectual, mayor será el rendimiento económico de una empresa. En Europa, las empresas con patentes generan en promedio un 36% más de ingresos por empleado y pagan un 53% más de remuneraciones o salarios. «La rápida adopción de la protección de información tecnológica va a impactar a las industrias donde la seguridad de las marcas, patentes, etc. ya se está dando, por ejemplo, con las tecnologías blockchain y el NFT (obras digitales sin forma tangible que pueden venderse)», añadió Claudia Fernandini. Más en Andina: ?? Implementarán aplicativo de identidad digital del productor agrario https://t.co/BF1WbYB8Gw pic.twitter.com/TS7Y9bhX8y

