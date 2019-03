Pequim diz que Macau é “nuclear” na Grande Baía, mas tem de saber agarrar oportunidade – Cm ao Minuto – Correio da Manhã

Entornointeligente.com / O diretor do Gabinete de Ligação de Pequim disse hoje que Macau é “nuclear” na Grande Baía, uma metrópole mundial que a China está a criar, mas avisou que o território tem de “saber agarrar a oportunidade histórica”. Fu Ziying lembrou que este projeto parte de “uma estratégia nacional que abarca todo o povo chinês”, durante um encontro organizado pelo Governo de Macau para debater a Grande Baía, que envolve os territórios de Hong Kong, Macau e nove cidades da província chinesa de Guangdong. A Grande Baía é uma região com cerca de 70 milhões de habitantes e com um Produto Interno Bruto que ronda os 1,3 biliões de dólares, maior que o PIB da Austrália, Indonésia e México, países que integram o G20.

