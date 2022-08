Pequeño oso fue rescatado tras intoxicarse con «miel loca»

Entornointeligente.com /

Los osos, en su hábitat, suelen ser curiosos de todo lo que los rodea. Perceptivos y voraces, este mamífero está siempre atento a su periferia para cuidar a sus pares y su propio cuerpo ante una posible amenaza.

Aunque por lo general no suelen ser animales activos, que de por sí liberen demasiada energía durante el día, estos ejemplares de gran tamaño se toman su tiempo para poder descansar y también, como el resto de su especie, alimentarse en momentos puntuales de cada jornada.

En un caso inusual, que tuvo lugar en Turquía, en la provincia de Duzce, una región ubicada en el Mar Negro, al noreste del país, un oso cachorro se dispuso a alimentarse a base de miel de un panal. Lo que parecía una circunstancia típica del día, se convirtió en algo que cambiaría por completo el comportamiento del animal: La miel se encontraba adulterada con un componente alucinógeno.

Producto de la alteración del producto, a las pocas horas, el animal empezó a sentir los efectos y tomó un comportamiento extraño, que alertó a los guardaparques, ya que lo vieron deambular por una zona alejada de su manada y los obligó a ponerse en campaña para rescatarlo junto a trabajadores del Parque Nacional.

Una prueba del efecto que atentó contra su estado normal fueron las imágenes que se divulgaron y luego, viralizaron, sobre el oso sentado boca arriba en la caja de una camioneta, esgrimiendo su malestar, mediante gemidos y tambaleos.

Acto seguido, debido a la gravedad del tema, el animal fue trasladado de inmediato a un centro veterinario, donde recibió un tratamiento, que incluiría varios días de recuperación para saber de qué forma reaccionaria su organismo a los medicamentos pertinentes.

