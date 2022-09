Pequeno-almoço completo reduz a fome mas não afeta a perda de peso

Entornointeligente.com /

Um pequeno-almoço completo, feito como a principal refeição do dia, ajuda a reduzir a fome mas, segundo um estudo, ao contrário do que se pensa não otimiza a perda de peso queimando calorias de forma mais rápida e eficiente.

Relacionados nutrição. A alimentação como ferramenta para prevenir e lidar com o cancro

missão continente. Estudo sobre nutrição vai acompanhar centenas de crianças ao longo de quatro anos

A decisão de realizar a principal refeição como a primeira ou a última do dia não afeta a forma como o corpo metaboliza as calorias, refere o estudo publicado no Cell Metabolism .

No entanto, aqueles que escolhem o pequeno-almoço como a principal refeição relatam sentir menos fome, o que pode facilitar a perda de peso mais facilmente, noticiou esta sexta-feira a agência Efe.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever A investigação, liderada por Alexandra Johnstone, da Universidade de Aberdeen, na Escócia, recrutou 16 homens saudáveis e 14 mulheres com excesso de peso ou obesidade para monitorizar as suas dietas e medir o seu metabolismo durante um determinado período de tempo.

As dietas eram isocalóricas, com um equilíbrio de 30% de proteína, 35% de hidratos de carbono e 35% de gordura.

Durante a primeira semana, as calorias foram equilibradas ao longo do dia e nas quatro seguintes foram concentradas pela manhã ou à noite.

No geral, os investigadores descobriram que o gasto de energia e a perda total de peso foram os mesmos entre as dietas com calorias concentradas de manhã ou de noite, com a perda média de pouco mais de três quilos durante cada um dos períodos de quatro semanas.

Mas os participantes «relataram que o seu apetite era mais facilmente controlado nos dias em que comiam um melhor pequeno-almoço e que se sentiam saciados pelo resto do dia», sublinhou Johnstone

Para a cientista, estes dados podem ser «bastantes úteis num cenário do mundo real, em comparação com um ambiente de investigação» em que trabalharam.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com