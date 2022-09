Entornointeligente.com /

A nova linha de crédito com dotação de 600 milhões de euros que o Governo apresentou anteontem como medida de apoio às empresas é aberta a todos os negócios, de todos os sectores de actividade, mas os empréstimos estarão sujeitos a limites que variam com a dimensão da empresa. Todas elas podem no entanto gozar de uma garantia mútua que pode cobrir até 80% do empréstimo.

