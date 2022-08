Pepinos, limão e muita alegria durante duas semanas no Príncipe Real

Entornointeligente.com /

O Quiosque do Príncipe Real, em parceria com a Hendrick’s Gin, organiza nas próximas duas semanas, de 29 de agosto a 11 de setembro, sempre entre as 17.00 e as 21.00, os finais de tarde terão sempre festa.

A animação começa no dia Dia Mundial do Sumo de Limão (sim, existe…), com um «concurso mundial de jardinagem de pepinos.

Depois há «live paintings, sessões de mentalismo, concertos ao vivo e poetry slam», segundo se pode ler no comunicado enviado às redações.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever A destacar ainda o «Concurso Mister ou Miss Cucumber 2022», a realizar todas as quartas e quintas-feiras de 31 de agosto a 8 de setembro, destinado a «quem levar a sua limonada de pepino a passear».

Ideias divertidas bem regadas com cocktails de gin… ou outra bebida refrescante.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com