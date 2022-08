Pepe Goitia responde a polémicos comentarios de Mariam Obregón: «Nunca me gustó el sex0 contigo» (+VIDEO)

Entornointeligente.com /

Pepe Goitia respondió a las declaraciones de su ex novia Mariam Obregón luego de que esta asegurara que no disfrutaba tener relaciones sexuales con él. El influencer venezolano Pepe Goitia utilizó sus historias de Instagram para hablar de los polémicos comentarios de su ex novia Mariam Obregón , con quien mantuvo una relación de más de 3 años.

Todo comenzó cuando, en una entrevista, Obregón confesó que el sexo que mantenía con su ex novio no era «el mejor» y que le faltaba » técnica «, lo que causó muchos comentarios en redes sociales.

Al respecto, Goitia decidió responder de manera directa: » Nunca me gustó el sexo contigo, nunca me generaste morbo, nunca esa parte de mí se vio explorada en nuestra relación porque de verdad no me movía para nada» , agregando que el físico de su ex novia no cumplía con los estándares de su gusto.

Además, el joven influecer aseguró que «En la mayoría de nuestra relación yo estaba deprimido, cada vez me deprimía más y eso afecta directamente la libido de una persona».

Para finalizar, Pepe reclamó que expusiera de esta manera la intimidad de la relación: «Los sentimientos no son un juego, y te di 3 años de mi vida (…) «Cosas como estas me hacen aprender quien debe estar en mi vida y quien no debe estar en mi vida», finalizó el venezolano.

